Три київські пляжі отримали "Блакитний прапор"





Три столичних пляжі – "Дитячий", "Золотий" та "Пуща-Водиця" – вперше отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор".

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції роботи пляжів столиці, повідомляє прес-служба політика.

Відзначається, рішення про нагороду ухвалює незалежне міжнародне журі. Воно оцінює пляжі за 33-ма критеріями, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг тощо.

"Багато киян приходять на пляж, щоб відпочити. І кожен повинен бути впевнений, що на столичних пляжах комфортно, чисто і безпечно", - сказав Кличко.

На пляжі "Венеція" у Києві запустили роботу Лайфсейвінг клубу – першого в Україні громадського ресурсного центру для популяризації та підтримки волонтерського лайфсейвінг руху.

Мер Києва також підкреслив, що загалом на пляжах облаштували 21 рятувальний пост, придбали 4 модульні туалети, відремонтували 9 вбиралень, встановили 11 дитячих майданчиків, 39 душових, 47 питних фонтанів та 8 велосипедних парковок.

Для маломобільних киян закупили 5 крісел-амфібій.

Фото kiev.klichko.org.