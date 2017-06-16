У неділю через "Марш рівності" перекриють рух у центрі Києва





З 6:00 до 14:00 18 червня у центральній частині столиці тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням "Маршу рівності".

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.



На півдня заборонять рух на вулицях Володимирській (на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Льва Толстого), Льва Толстого (на відрізку від вулиці Тарасівської до площі Льва Толстого), Антоновича (на відрізку від вулиці Саксаганського до вулиці Льва Толстого), Великій Васильківській (на відрізку від вулиці Саксаганського до вулиці Павла Скоропадського), Пушкінській (на відрізку від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Льва Толстого) та на бульварі Тараса Шевченка (на відрізку від Бессарабської площі до вулиці Леонтовича в обох напрямках).



На цей період будуть внесені зміни і в маршрути руху міського наземного пасажирського транспорту.

18 червня з початку руху до 14:00:

- тролейбуси № 5, 8, 9, 17 курсуватимуть від вулиці Білицької, вулиці Смілянської, аеропорту "Київ", площі Космонавтів до бульвару Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – за схемою: вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка, далі – за діючою трасою.



- автобуси № 20 курсуватимуть від ж/м Корчувате до вулиці Великої Васильківської за діючим маршрутом, далі так: вулиця Саксаганського – вулиця Антоновича, потім у напрямку ж/м Корчувате за діючим маршрутом.



- автобуси № 24 курсуватимуть від Національного музею історії України в II світовій війні до вулиці Володимирської за діючим маршрутом, далі – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вулиця Симона Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик, потім – за діючою трасою.



- автобуси № 114 курсуватимуть від вулиці Милославської до вулиці Володимирської за діючою трасою, далі – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вулиця Симона Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик, далі – за діючою трасою.



- автобуси № 118 курсуватимуть від метро "Чернігівська" до вулиці Басейної за діючим маршрутом, далі так: вулиця Хрещатик – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – вулиця Борщагівська – провулок Політехнічний – метро "Політехнічний інститут" – проспект Перемоги – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна, далі – за діючим маршрутом.



Останнє відправлення тролейбусів № 93Н від зупинки "метро "Площа Льва Толстого" відбудеться о 05:50.



Також піч час проведення заходу можливе тимчасове короткочасне закриття станцій метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".