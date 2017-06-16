На мосту Патона Porsche влетів у фуру: загинув пасажир. ФОТО





16 червня на мосту Патона автомобіль "Porsche" на великій швидкості влетів у фуру "Scania", внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у facebook.

Аварія сталася о 4 ранку. "Porsche" був на номерах, виданих у Придністров’ї.

У результаті ДТП загинув пасажир, що сидів поруч з водієм легковика. Водія з переломами госпіталізували. Інший пасажир, який сидів на задньому сидінні, залишився живим.

Водночас, як повідомляє ДТП.kiev.ua з посиланням на оперативно-слідчу групу, водій фури здійснював розворот через подвійну суцільну смугу до правого берега.

У лівій зустрічній смузі в задню частину причепа на швидкості врізався легковик.

Другим пасажиром, який сидів на задньому сидінні справа, була цивільна дружина загиблого пасажира. Жінка не отримала важких травм і від госпіталізації відмовилась.

Водія на фури журналісти на місці не застали.