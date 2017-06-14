Киян попереджають, що у платіжках помилково не врахували субсидії

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14.06.2017  12:30


Фото Сегодня

Київська адміністрація попереджає киян, які користуються субсидіями, що у надісланих у червні квитанціях за компослуги помилково не відображений розмір субсидії.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Органи соціального захисту населення з технічних причин не мали можливості провести відповідні нарахування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що гарантований державою розмір субсидії відобразять у наступній квитанції, яка прийде у липні.

"Таким чином, у квитанції за червень будуть відображені субсидії за два місяці – травень і червень", - наголосили у прес-службі.

Водночас у КМДА звернули увагу мешканців, що за наявності заборгованості більше ніж за 2 місяці субсидії не нараховуватимуться.
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