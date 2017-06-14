Киян попереджають, що у платіжках помилково не врахували субсидії

Київська адміністрація попереджає киян, які користуються субсидіями, що у надісланих у червні квитанціях за компослуги помилково не відображений розмір субсидії.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Органи соціального захисту населення з технічних причин не мали можливості провести відповідні нарахування", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що гарантований державою розмір субсидії відобразять у наступній квитанції, яка прийде у липні.
"Таким чином, у квитанції за червень будуть відображені субсидії за два місяці – травень і червень", - наголосили у прес-службі.
Водночас у КМДА звернули увагу мешканців, що за наявності заборгованості більше ніж за 2 місяці субсидії не нараховуватимуться.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко