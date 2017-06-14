У Коцюбинському побили голову ТВК. ФОТО





Вранці 14 червня у селищі Коцюбинське молодий чоловік на замовлення побив голову ТВК селища Людмилу Демченко.

Зловмисник із балончиком "Терен-4" напав на жінку у дворі її власного приватного будинку, повідомляє "Громада Приірпіння".

"Я вийшла в двір зранку і біля хвіртки стояв чоловік. Я перепитала, хто він. Він сказав, що представляє нового провайдера і пропонує послуги. У нього були листки А4, і там було щось написане від руки. Я перепитала, чому від руки, чого договір не друкований і вже хотіла закривати хвіртку. У цей момент він мене вдарив. Я впала, і він почав мене бити", - розповіла Демченко.

Жінка закричала, і їй на поміч вибігли син і сусід. Також на місце прибігли активісти та депутати, зокрема Олена Сокотюк, яка очолює депутатську групу "Приватний сектор".

Нападника скрутили.

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За словами Сокотюк, зловмисник назвався Кирилом, розповів, що голову ТВК бив на замовлення і за гроші.

"Сказав, що з Києва. Його найняв якийсь "Серьога" з бородою… що має кличку "танк". Замовник сказав прийти конкретно до цього будинку, нічого не брати і зробити те, що зробив нападник. На уточнююче питання, що зробити, нападник сказав: "Зробити те, що я зробив". За це йому обіцяли заплатити 1 000 гривень. Демченко били прицільно в голову," – розповіла Сокотюк.

Відзначається, що мешканці приватного сектору хотіли влаштувати самосуд просто на місці. Оскільки Демченко – старожил селища, яку знають всі місцеві. Вона, будучи бюджетним працівником, не криючись їздила на Майдан і варила майданівцям кулеші.

Нині Демченко допомагає оформлювати субсидії мешканцям селища.

Поліція приїхала о 8:30. На нападника одягнули наручники.

Згодом з’ясувалося, що нападник сам з Білої Церкви. Зараз проживає в гуртожитку на Борщагівці.

На місце також приїхала швидка. Демченко надають медичну допомогу.

Як відомо, зранку 7 червня в Коцюбинському двоє чоловіків прокололи шину автомобіля Nissan Note, яка належить журналісту та місцевій активістці Ірині Федорів.

Вранці 13 червня троє невідомих побили Олександра Дядюка – правозахисника, який бореться з незаконними забудовами.

У січні 2017 року невідомі спалили автомобіль Дядюка. У квітні 2017 року спалили всі автомобілі родини активістки Валентини Аксьонової.