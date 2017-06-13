У столичній маршрутці стався вибух: 7 постраждалих. ФОТО. Доповнено

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13.06.2017  15:43


У маршрутці №455 на зупинці стався вибух, опіки різного ступеню отримали 7 осіб.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у facebook.

Відзначається, що на місці перебває кілька машин швидкої допомоги і патрульна поліція.

Як повідомляють "Вартові.Еспресо", вибухнула система охолодження, гаряча суміш розлетілась по всьому салону маршрутки.

Водій автобуса знепритомнів, його пасажири винесли на вулицю.

Двох пасажирів, серед яких вагітна жінка, госпіталізували.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції Києва, подія сталася близько 13:20 на проспекті Перемоги.

За попередніми даними, вибухнув розширювальний бак.

У результаті п’ятеро осіб отримали травми, із них двох доставили в лікарню. Інформація про потерпілих уточнюється.

Відомості про інцидент зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

  
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