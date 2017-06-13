У Києві побили юриста, який бореться з незаконними забудовами



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Вранці 13 червня троє невідомих побили Олександра Дядюка – правозахисника, який бореться з незаконними забудовами.

Про це сам постраждалий повідомив у facebook.

"Сьогодні вранці напередодні суду із забудовником ЖК "Празький квартал-2"на мене напали троє виродків і добряче покопали. Били впритул до дитячого садка, повз який я йшов, прямо на очах у дітей і вихователів І це мене може врятувало, бо підбігли виховательки, підняли ґвалт, і ці три бандити втекли", - написав він.

О 12:00 Дядюк має виступати в суді як захисник громади Софіївської Борщагівки у справі щодо скандальної забудови "Празький квартал-2".

Дядюк переконаний, що побили для того, щоб він не прийшов на судове засідання, однак запевнив, що таким чином ніхто його не залякає.

"Я буду на суді", - написав юрист.

Як відомо, будівництво ЖК "Празький квартал-2", компанії Building Development Holding було зупинене Держархбудінспекцією.

У грудні 2016 року усі дозвільні документи були скасовані вже вдруге від початку будівництва. Також ДАБІ винесла припис на призупинення будівництва.

У січні 2017 року забудовник намагався оскаржити припис в Адміністративному суді міста Києва, але в нього не вийшло. Тоді він звернувся в суд області, де клопотання забудовника задовольнили.

"Ідентичне рішення цей же суддя виніс і по іншому проблемному об’єкту ЖК "Ехо парк" цього ж забудовника. Але 1 червня 2017 року громада оскаржила даний запобіжний захід в суді", - розповіла борець з незаконними забудовами у Вумівському лісі в Софіївської Борщагівки Валентина Аксьонова.

"У ЖК "Ехо парк" на даний час декларації скасовані, винесено припис на призупинення будівництва та на знесення", - додала вона.

13 червня суд має розглядати апеляційну скаргу на такий самий запобіжний захід і по ЖК "Празький квартал-2".

Як відомо, у січні 2017 року невідомі спалили автомобіль Дядюка. У квітні 2017 року спалили всі автомобілі родини Валентини Аксьонової.