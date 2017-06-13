Київенерго каже, що несе мільйонні збитки, а кияни можуть залишитись без гарячої води до жовтня

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13.06.2017  12:02


Фото "Київенерго"

Компанія "Київенерго" оцінює збитки від відключення від газопостачання ТЕЦ-6 у Києві в 1 мільйон гривень на тиждень.

Про це під час прес-брифінгу 13 червня заявив голова спостережної ради "Київенерго" Іван Плачков, повідомляють "Українські новини".

"Наразі ТЕЦ-6 через відключення газу й простій переживає колосальні технічні складності для підтримки системи. Плюс ми витрачаємо 1 мільйон гривень на тиждень для підтримки ТЕЦ-6", - сказав він.

Плачков відзначив, що за останні 10 років роботи "Київенерго" ТЕЦ-6 зупиняли 2 рази із простоєм не більше 2 днів.

Він додав, що кияни можуть залишитись без гарячої води до початку опалювального сезону.

Як відомо, 3 травня "Київгаз" призупинив газопостачання 40 квартальних котелень, які забезпечують гарячою водою 231 будівлю.

24 травня через борги "Київенерго" газ відключили СТ-1, СТ "Біличі" та районній котельні "Теремки", які забезпечують гарячою водою 1980 споживачів.

30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.
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Коментарі - 3
alfa_omega _ 13.06.2017 13:54
докерувалися
гнать надо всю эту ахметовскую шоблу, умеющую только воровать
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Андрей Воробей _ 13.06.2017 13:33
В принципе почти все уже поставили бойлеры и сие не заметили, но кто еще нет - самое время.
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Николай Вишняков _ 13.06.2017 12:35
А в 2014 когда воды тоже не было 3 месяца?! Ахметэнерго, чё ты врешь.
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