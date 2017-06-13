Суд призупинив перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича



Фото timesofindia.indiatimes.com Фото timesofindia.indiatimes.com

Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника позивача Олену Бережну.

Вона у facebook оприлюднила рішення судді Руслана Арсірія від 12 червня, яке частково задовольняє клопотання організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" про міри забезпечення позову.

Суд заборонив Київраді подавати на підпис мерові й публікувати рішення депутатів про перейменування проспекту Ватутіна.

Міра забезпечення позову діє до винесення рішення судом у цій справі.

Як відомо, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.