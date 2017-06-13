Суд призупинив перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича

Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника позивача Олену Бережну.
Вона у facebook оприлюднила рішення судді Руслана Арсірія від 12 червня, яке частково задовольняє клопотання організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" про міри забезпечення позову.
Суд заборонив Київраді подавати на підпис мерові й публікувати рішення депутатів про перейменування проспекту Ватутіна.
Міра забезпечення позову діє до винесення рішення судом у цій справі.
Як відомо, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.
|12.06.2017, 12:15
Ганна Старостенко
|09.06.2017, 16:37
Христина Нам