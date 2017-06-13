Суд призупинив перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича

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13.06.2017  10:03


Фото timesofindia.indiatimes.com

Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника позивача Олену Бережну.

Вона у facebook оприлюднила рішення судді Руслана Арсірія від 12 червня, яке частково задовольняє клопотання організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" про міри забезпечення позову.

Суд заборонив Київраді подавати на підпис мерові й публікувати рішення депутатів про перейменування проспекту Ватутіна.

Міра забезпечення позову діє до винесення рішення судом у цій справі.

Як відомо, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.
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Коментарі - 2
Vlad Shkrebty _ 13.06.2017 10:52
Реваншисти знову хочуть зробити з Украъни УССР
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grom2468 _ 13.06.2017 10:46
Унтерштурмфюрер Елена Бережная и прочие красные фо́льксдойче проспекту Романа Шухевича. быть! Слава Украине!
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