Поліція затримала групу осіб, які легалізували російських злочинців





Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які сприяли незаконній легалізації в Україні російських злочинців.

Про це повідомляє сайт Прокуратури Києва.

Слідство встановило, що учасники злочинної схеми подавали підроблені документи до Державної міграційної служби, на підставі чого розшукувані особи отримували громадянство України та у подальшому укладали фіктивні шлюби з громадянками України.

"З метою максимально прискорити процес реєстрації шлюбу, до територіальних відділів РАГСів надавались підроблені довідки про нібито вагітність цих жінок. У подальшому упродовж місяця шлюб розривався, а розшукувані особи залишалися на прізвищах фіктивних дружин", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що деякі особи навіть імітували свою загибель на території України, щоб у подальшому бути знятими з розшуку у РФ.

"У такий спосіб зловмисники сприяли незаконній легалізації та унеможливленню подальшої ідентифікації 5 іноземних громадян, які перебували у розшуку за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Наразі затримали та повідомили про підозру 4 особам, у тому числі помічнику заступника Міністра МВС РФ.

У фігурантів провадження виявили та вилучили велику кількість внутрішніх та міжнародних паспортів різних країн, підроблені посвідки на проживання, службові посвідчення, зброю, а також понад 230 тисяч гривень, 134 тисячі доларів, понад 14 тисяч євро та 1,4 мільйона російських рублів.

Слідчі дії тривають.