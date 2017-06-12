Невідомий застрелив жінку на Святошині

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12.06.2017  13:35


Фото поліції

Невідомий застрелив жінку, 1964 року народження, у Святошинському районі.  

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

Потерпілу уродженку Дніпропетровщини на узбіччі дороги помітив випадковий перехожий.

Жінка померла у кареті "швидкої". На її тілі медики виявили три поранення.

Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, вилучила три стріляні гільзи, попередньо – від травматичної зброї.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Коментарі - 1
Kobel Ihor _ 12.06.2017 14:45
часом не Йуля?
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