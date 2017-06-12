Невідомий застрелив жінку на Святошині

Невідомий застрелив жінку, 1964 року народження, у Святошинському районі.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.
Потерпілу уродженку Дніпропетровщини на узбіччі дороги помітив випадковий перехожий.
Жінка померла у кареті "швидкої". На її тілі медики виявили три поранення.
Остаточну причину смерті встановить експертиза.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, вилучила три стріляні гільзи, попередньо – від травматичної зброї.
Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко