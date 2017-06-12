Київпастранс купить 100 білоруських автобусів за 529 мільйонів

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12.06.2017  11:35


Фото maxiwell83.livejournal.com

Компанія "Мазтранссервіс" виграла тендер на поставку 100 автобусів для КП "Київпастранс" за 528 мільйони 785 тисяч гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на свідчать портал публічних закупівель ProZorro.

"Мазтранссервіс" запропонував поставити 70 коротких (від 11,9 м) автобусів за 323 мільйони 832 тисячі гривень і 30 подовжених (від 18,5 м) – за 204 мільйони 953 тисячі гривень.

За технічними характеристиками, весь транспорт повинен бути з низьким рівнем підлоги.

Поставити усі автобуси повинні до 29 грудня поточного року.

Як відомо, у березні "Київпастранс" оголосив 2 тендери на закупівлю тролейбусів і автобусів на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (Київ) має намір поставити "Київпастрансу" 80 тролейбусів за 499,86 мільйона гривень.

"Мазтранссервіс" є офіційним дилером в Україні ВАТ "Мінський автомобільний завод" (Білорусь). 
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Коментарі - 2
Олександр Юренко _ 12.06.2017 13:10
Невже Львів за такі гроші(пересічно 5млн.280 тис.гривень за один) не спромігся б поставити автобуси Києву? Але чомусь вирішили підтримати Лукашенка, так само, як минуолого року у тендері на поставку вантажних авто для українського війська.Тоді у "тендері" перевагу теж віддали МАЗу, а наш КрАЗ чомусь програв! Щоправда,ці МАЗи має остаточно чи то збирати,чи доводити"Богдан" Гладковського-Порошенка -звідти і ноги ростуть.Тепер він також за грубі гроші постачатиме Києву тролейбуси Словом, поділили найбільший у країні ринок міського транспорту на двох з "бацькой".
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Олексій Голярчук _ 12.06.2017 13:04
На біса нам білоруські автобуси? Забули як німці купували своє навіть коли воно ще було нікудишнє? А автобуси у нас вже є нормальні.
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