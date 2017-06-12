Київпастранс купить 100 білоруських автобусів за 529 мільйонів



Фото maxiwell83.livejournal.com Фото maxiwell83.livejournal.com Компанія "Мазтранссервіс" виграла тендер на поставку 100 автобусів для КП "Київпастранс" за 528 мільйони 785 тисяч гривень. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на свідчать портал публічних закупівель ProZorro. "Мазтранссервіс" запропонував поставити 70 коротких (від 11,9 м) автобусів за 323 мільйони 832 тисячі гривень і 30 подовжених (від 18,5 м) – за 204 мільйони 953 тисячі гривень. За технічними характеристиками, весь транспорт повинен бути з низьким рівнем підлоги. Поставити усі автобуси повинні до 29 грудня поточного року. Як відомо, у березні "Київпастранс" оголосив 2 тендери на закупівлю тролейбусів і автобусів на загальну суму 1,1 мільярда гривень. Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (Київ) має намір поставити "Київпастрансу" 80 тролейбусів за 499,86 мільйона гривень. "Мазтранссервіс" є офіційним дилером в Україні ВАТ "Мінський автомобільний завод" (Білорусь).

Коментарі - 2

Невже Львів за такі гроші(пересічно 5млн.280 тис.гривень за один) не спромігся б поставити автобуси Києву? Але чомусь вирішили підтримати Лукашенка, так само, як минуолого року у тендері на поставку вантажних авто для українського війська.Тоді у "тендері" перевагу теж віддали МАЗу, а наш КрАЗ чомусь програв! Щоправда,ці МАЗи має остаточно чи то збирати,чи доводити"Богдан" Гладковського-Порошенка -звідти і ноги ростуть.Тепер він також за грубі гроші постачатиме Києву тролейбуси Словом, поділили найбільший у країні ринок міського транспорту на двох з "бацькой".

На біса нам білоруські автобуси? Забули як німці купували своє навіть коли воно ще було нікудишнє? А автобуси у нас вже є нормальні.