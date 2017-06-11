На Контрактовій прибрали частину МАФів. ФОТО





На Контрактовій площі у центрі столиці демонтували чотири МАФи.

Серед них – точка продажу хот-догів з назвою Bistro Bistro та кіоски, де готували каву, шаурму та вок, пише The-village.com.

Відзначається, що поруч з місцем, де демонтували МАФи, стоять ще три кіоски, два з яких не працюють.

Про демонтаж кіосків на Контрактовій площі міська влада попереджала ще у квітні – МАФи мають перенести, а на площі облаштувати зелену зону.