На Одеській площі, бульварі Шамо та проспекті Відрадному обмежать рух

КК "Київавтодор" обмежуватиме рух транспорту на Одеській площі, бульварі Шамо та проспекті Відрадному у зв’язку з ремонтом.
Про це повідомляє сторінка корпорації у facebook.
З 22:00 10 червня до 06:00 11 червня та з 22:00 11 червня до 06:00 12 червня обмежуватимуть рух на під’їздах до шляхопроводу на Одеській площі.
З 8:00 до 17:00 12 та 13 червня перекриватимуть рух на проспекті Відрадному (на ділянці від вулиці Героїв Севастополя до вулиці Чернишевського).
З 9:00 до 18:00 12-16 червня обмежать рух на бульварі Ігоря Шамо.
|09.06.2017, 16:37
Христина Нам
|08.06.2017, 12:45
Петро Пантелеєв