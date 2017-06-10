На Одеській площі, бульварі Шамо та проспекті Відрадному обмежать рух



Фото dorig.net.ua Фото dorig.net.ua

КК "Київавтодор" обмежуватиме рух транспорту на Одеській площі, бульварі Шамо та проспекті Відрадному у зв’язку з ремонтом.

Про це повідомляє сторінка корпорації у facebook.

З 22:00 10 червня до 06:00 11 червня та з 22:00 11 червня до 06:00 12 червня обмежуватимуть рух на під’їздах до шляхопроводу на Одеській площі.

З 8:00 до 17:00 12 та 13 червня перекриватимуть рух на проспекті Відрадному (на ділянці від вулиці Героїв Севастополя до вулиці Чернишевського).

З 9:00 до 18:00 12-16 червня обмежать рух на бульварі Ігоря Шамо.