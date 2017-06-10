На Одеській площі, бульварі Шамо та проспекті Відрадному обмежать рух

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10.06.2017  12:09


Фото dorig.net.ua

КК "Київавтодор" обмежуватиме рух транспорту на Одеській площі, бульварі Шамо та проспекті Відрадному у зв’язку з ремонтом.

Про це повідомляє сторінка корпорації у facebook.

З 22:00 10 червня до 06:00 11 червня та з 22:00 11 червня до 06:00 12 червня обмежуватимуть рух на під’їздах до шляхопроводу на Одеській площі.

З 8:00 до 17:00 12 та 13 червня перекриватимуть рух на проспекті Відрадному (на ділянці від вулиці Героїв Севастополя до вулиці Чернишевського).

З  9:00 до 18:00 12-16 червня обмежать рух на бульварі Ігоря Шамо.
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