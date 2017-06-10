У Бортничах на приватне подвір’я кинули гранату. ФОТО

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10.06.2017  11:20


Близько 5 ранку 10 червня невідомий кинув гранату на приватне подвір’я у Бортничах, пролунав вибух.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

У результаті вибуху на асфальті утворилася воронка, а осколками пошкодило стіну гаражного приміщення.

Вибухотехніки вилучили металеві осколки для проведення експертного дослідження і встановлення типу вибухового пристрою. 

 

За попередньою версією, була застосована граната "Ф-1".

Постраждалих немає. 

 

Подія належним чином зареєстрована. 

 

Вирішується питання щодо її правової кваліфікації. Поліція розшукує причетних до правопорушення осіб.
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Коментарі - 1
Ольга Маліновська _ 10.06.2017 13:06
Рука Путина бросила. Он гадит, окаянный!
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