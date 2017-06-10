У Бортничах на приватне подвір’я кинули гранату. ФОТО

Близько 5 ранку 10 червня невідомий кинув гранату на приватне подвір’я у Бортничах, пролунав вибух.
Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
У результаті вибуху на асфальті утворилася воронка, а осколками пошкодило стіну гаражного приміщення.
Вибухотехніки вилучили металеві осколки для проведення експертного дослідження і встановлення типу вибухового пристрою.
За попередньою версією, була застосована граната "Ф-1".
Постраждалих немає.
Подія належним чином зареєстрована.
Вирішується питання щодо її правової кваліфікації. Поліція розшукує причетних до правопорушення осіб.
|09.06.2017, 16:37
Христина Нам
|08.06.2017, 12:45
Петро Пантелеєв