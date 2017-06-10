У Бортничах на приватне подвір’я кинули гранату. ФОТО





Близько 5 ранку 10 червня невідомий кинув гранату на приватне подвір’я у Бортничах, пролунав вибух.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

У результаті вибуху на асфальті утворилася воронка, а осколками пошкодило стіну гаражного приміщення.

Вибухотехніки вилучили металеві осколки для проведення експертного дослідження і встановлення типу вибухового пристрою.

За попередньою версією, була застосована граната "Ф-1".

Постраждалих немає.

Подія належним чином зареєстрована.

Вирішується питання щодо її правової кваліфікації. Поліція розшукує причетних до правопорушення осіб.