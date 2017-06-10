У Києві пройде Чемпіонат Європи зі стрибків у воду

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10.06.2017  10:34


Фото zik.ua

Із 12 до 18 червня Київ вперше прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду, в якому позмагаються 140 спортсменів із 24 країн світу.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Відзначається, що спортивне видовище відбуватиметься у центрі спорту "Ліко" на вулиці Маршала Конєва, 8.

Наразі до Києва вже прибули представники збірної Великобританії, Німеччини та Болгарії.

Від України участь у змаганні візьмуть 12 спортсменів.

Повідомляється, що під час змагань посилять заходи безпеки – чергуватимуть бригади швидкої (екстреної) медичної допомоги та пожежно-рятувальна техніка.

На час змагань обмежать рух усіх видів транспорту на вулиці Академіка Костичева.

Півфінали стартуватимуть щодня о 10:00, фінали – о 16:30 та 18:00.

Вхід на змагання, які починатимуться щодня о 10:00, буде безкоштовним.

На фінали, які стартуватимуть з 18:00, потрібно буде заздалегідь отримати запрошення в Акредитаційному центрі.
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