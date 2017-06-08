На Хрещатику і Європейській площі перекриють рух

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08.06.2017  10:51


Фото 123RF.com

8-13 червня у центрі міста частково обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням суспільно-мистецької акції та концерту "БЕЗВІЗ".

Про це повідомляє сайт міської влади.

Зокрема, буде перекрито рух транспорту:

- із 22:00 9 червня до 06:00 11 червня на Європейські площі (від Володимирського узвозу до Поштової площі); на відрізку від вулиці М. Грушевського до Петрівської Алеї та від вулиці Трьохсвятительської до перетину з вулицею Костьольною; на вулиці Михайлівській на перетині з вулицею Костьольною та від вулиці Хрещатик до вулиці Б. Хмельницького;

- із 8:00 10 червня до 24:00 11 червня на вулиці Хрещатик (до вулиці Богдана Хмельницького), на вулицях Великій Житомирській, Володимирській та на Софійській площі до Володимирського проїзду.

Крім того, 8-13 червня (до 23:00) буде перекрито підземні пішохідні переходи від Філармонії до виходу з "Українського дому".

Також для демонтажу сценічних конструкцій на Європейській площі перекриють першу полосу Європейської площі зі сторони "Українського дому" до 23:00 13 червня.
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