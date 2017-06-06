Рішення суду про скасування заборони на продаж алкоголю вночі вступило в дію. Виправлено

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06.06.2017  17:43


Фото diariovasco.com

Київську міську раду зобов'язали скасувати рішення про заборону продажу алкоголю у нічний час.  

Про це повідоляє Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету.

Відзначається, що 6 червня вступило в дію рішення Господарського суду Києва від 10 квітня, яке зобов'язує Київраду скасувати її рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в стаціонарних об'єктах торгівлі з 23:00 до 10:00.  

Водночас депутат Київради Владислав Михайленко заявив, що ніхто, окрім самих киян, не може скасувати рішення щодо обмеження продажу алкоголю в нічний час.

Про це повідомляє прес-служба фракції "Солідарність".

"Абсолютно зрозуміло, що рішення Господарського суду юридично не може бути виконане. Воно суперечить не тільки законодавству, а самій ідеї місцевого самоврядування в Україні і світу. Ніхто, окрім виборців, самих киян не може змусити депутатів голосувати так чи інакше. У цьому ідея місцевого самоврядування", - сказав Михайленко.

Як відомо, 10 квітня Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00. Один із ініціаторів заборони продажу алкоголю вночі депутат міськради Владислав Михайленко заявив, що Київрада скасовувати своє рішення не буде.

13 квітня керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко заявив, що Київрада подала апеляційну скаргу на рішення Господарського суду.
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