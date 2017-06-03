У Києві горіла автостоянка: постраждали 8 авто. ФОТО



Фото ДСНС Фото ДСНС

Уночі 3 червня сталася пожежа на території приватної автостоянки по вулиці Данькевича, 16/1, постраждали 8 автомобілів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва у facebook.

Займання виникло о 3:50 ранку в автомобілі "Mercedes ML 350".

Вогонь перекинуся на поруч припарковані "Toyota Prado", "Nissan Note", "ВАЗ-2114", "Toyota RAV-4", "Honda Civic", "Mitsubishi Lancer" та "Toyota Corolla".

Рятувальники загасили пожежу о 4:45.

Внаслідок пожежі, автомобілі "Mercedes ML 350", "Toyota Prado" та "Nissan Note" згоріли повністю.

В автомобілі "ВАЗ-2114" згоріло та пошкоджено моторний відсік, лобове скло, салон та лакофарбове покриття, в "Toyota RAV-4" запасне колесо, задній бампер, дві задні фари та лакофарбове покриття.

У "Honda Civic" згорів передній бампер, права фара та лакофарбове покриття, у "Mitsubishi Lancer" – з багажне відділення, два крила, передній бампер, дві задні фари та лакофарбове покриття, в "Toyota Corolla" – лакофарбове покриття переднього бампера та ліва передня фара.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.