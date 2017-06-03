На Поштовій площі стартує сімейний фестиваль

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03.06.2017  12:51


Фото gospb.info

3-4 червня на Поштовій площі проходитиме найбільший в Україні сімейний фестиваль "Всі разом – за сім’ю!".

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

На гостей свята чекатимуть концерти, спортивні змагання, романтичні станції та інші розваги.

Для малюків влаштують забави з батутами, гірками, вуличний кінотеатр, майстер-класи з в’язання вузлів, ліплення з глини, квілінгу, орігамі, з англійської мови та малювання. А також розвиваючі ігри, конкурси з призами тощо.

Дорослих проконсультують з дошлюбної підготовки, розкажуть про психологію і темперамент чоловіків та жінок, подружнє життя у період вагітності, кризові ситуації у родині, правила виховання дітей, перехідний вік у підлітків. 

 

Для людей пенсійного віку передбачено безкоштовні абонементи на комп’ютерні курси.

На денній сцені (з 12:00 до 18:00) виступатиме ансамбль "Веснянка" та покажуть п’єсу "Українське весілля". Також у програмі акробатичні дитячі номери, показ мод від відомих брендів, музичні номери, вікторини для дітей, спортивні п’ятихвилинки.  

На вечірній сцені (з 18:00 до 21:00) гостей фестивалю розважатимуть яскравою вечірньою шоу-програмою та виступами відомих співаків і музичних гуртів.
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