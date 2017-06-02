Бондаренко пояснив, чому брав 3 відпустки: смерть і народження

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02.06.2017  16:12


Фото kievcity.gov.ua

Керівник апарату Київської адміністрації Володимир Бондаренко спростував, що має підроблений диплом, та пояснив, що 3 відпустки брав з об'єктивних причин.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді. Київ".

"Цей скандал є, але підстав для нього немає", - сказав Бондаренко.

Він відзначив, що не коментував цю історію раніше, бо мав на те причини.

"На наступному тижні я вийду і прокоментую повністю весь цей скандал. Бо немає скандалу. Точніше скандал є, а приводу для нього немає", - сказав чиновник.

На уточнююче питання, чи є звинувачення у підробці диплому повністю безпідставними, Бондаренко сказав: „"Так".   

Три відпустки у травні він пояснив сімейними обставинами.

"Розкажу. 3 відпустки пов’язані з чим? По-перше, у мене померла людина, яка останні 10 років заміняла мені батька, по-друге, у мене народився син. Зважаючи на це, на мої емоції, я зараз маю бути з родиною", - сказав Бондаренко, який по 2 червня включно перебуває у відпустці.

Як відомо, 11 травня журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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