Кличко дав 3 відпустки і премію заступнику із підробленим дипломом – ЗМІ

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02.06.2017  15:51


Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко надав три відпустки підряд своєму заступнику, керівнику апарату Київської адміністрації Володимиру Бондаренку та преміював його у розмірі 100% від посадового окладу за травень.

Про це повідомляють "Схеми".

Відзначається, що першу відпустку Бондаренку надали одразу ж після виходу в ефір розслідування про те, що у нього підроблений диплом бакалавра.  

Згідно з розпорядженнями, Бондаренко відпочивав з 12 по 19 травня, з 22 по 26 травня та 29 травня по 2 червня.

Крім цього, своїм розпорядженням мер Києва 26 травня преміював Володимира Бондаренка у розмірі 100% посадового окладу за травень.

Сам Бондаренко 14 травня написав у facebook, що у нього народився син.

"Друзі, вибачте за тривале мовчання, проте у мене є для цього привід: у нашій родині відтепер на 1 Бондаренка більше. У кінці тижня забрав свою кохану та сина із пологового будинку вже додому", - написав він.

Як відомо, 11 травня журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому виявили, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).

 
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