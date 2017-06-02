Кличко дав 3 відпустки і премію заступнику із підробленим дипломом – ЗМІ

Версія для друку     Додати коментар -
02.06.2017  15:51


Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко надав три відпустки підряд своєму заступнику, керівнику апарату Київської адміністрації Володимиру Бондаренку та преміював його у розмірі 100% від посадового окладу за травень.

Про це повідомляють "Схеми".

Відзначається, що першу відпустку Бондаренку надали одразу ж після виходу в ефір розслідування про те, що у нього підроблений диплом бакалавра.  

Згідно з розпорядженнями, Бондаренко відпочивав з 12 по 19 травня, з 22 по 26 травня та 29 травня по 2 червня.

Крім цього, своїм розпорядженням мер Києва 26 травня преміював Володимира Бондаренка у розмірі 100% посадового окладу за травень.

Сам Бондаренко 14 травня написав у facebook, що у нього народився син.

"Друзі, вибачте за тривале мовчання, проте у мене є для цього привід: у нашій родині відтепер на 1 Бондаренка більше. У кінці тижня забрав свою кохану та сина із пологового будинку вже додому", - написав він.

Як відомо, 11 травня журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому виявили, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).

 
powered by lun.ua
Коментарі - 2
Igor Marchenko _ 02.06.2017 17:16
Не в дипломах, господа, дело. У Да Винчи не было ни одного, да и другие великие люди не имели официального образования. По работе надо смотреть. Может все же дадим мэру возможность самому формировать свою команду, чтобы потом обоснованно критиковать за упущения. Лично я Кличко доволен. Киев постепенно (да-да, медленно!) превращается в город для жизни киевлян, а не в уродливый офис.
Відповісти | З цитатою
Сергей Марченко _ 02.06.2017 16:30
Какое убожество! Ну что стоит чиновнику такого ранга сделать себе настоящий диплом? Да я из села умудрился поступить и закончить, без денег, без связей, бомж, понятным языком выражаясь.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Бондаренко пояснив, чому брав 3 відпустки: смерть і народження
На Київщині горить сміттєзвалище. ФОТО
У неділю у центрі Києва перекриють рух через забіг
На Київщині лісник погорів на хабарі
Суд арештував будинок з видом на Лавру
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
29.05, 14:16

Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші

Найбільші статки має зять екс-нардепа Пилипишина – Яловий – понад 309 мільйонів. Дружина Кісільова подарувала сама собі 10 мільйонів. Мільйонеру Товмасяну незручно питати свою дружину про її "заначку". Дружина Пишняка – колишня невістка депутата Баленка – не бажає депутату-злидню говорити про свої гроші. Злиденні доходи має кожен 10-й депутат.
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
    КОЛОНКА АВТОРА
02.06.2017, 10:48
Вадим Васильчук

Пам’ятати. Не маємо права забути!

"ПАМ'ЯТАТИ. Не маємо права забути!" Чи "Пам'ятати не маємо права. ЗАБУТИ!" – тільки наш свідомий вибір розставить вірні наголоси!
31.05.2017, 11:53
Владислав Михайленко

Благоустрій своїми руками – варто чи ні?

Лебеді і матрьошки з автомобільних покришок, свинки з п’ятилітрових баклажок, пальми з пластикових пляшок – список типових "прикрас" дворів досить великий і різноманітний. Таким способом люди намагаються покращити своє подвір’я, часто не запитуючи думки інших мешканців.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter  