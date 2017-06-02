Суд арештував будинок з видом на Лавру

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02.06.2017  11:47


Фото "Сегодня"

Печерський райсуд заарештував недобудований 17-поверховий житловий комплекс „Київміськбуду" на вулиці Лейпцизькій, 13, поруч з Києво-Печерською лаврою.

Про це пише "Сегодня".

"Питання законності цього будівництва перевіряється в рамках кримінального провадження за статтею "Службова підробка", – розповіли в прокуратурі.

Згідно з даними єдиного Держреєстру судових рішень, в жовтні 2014 року Департамент містобудування та архітектури КМДА, всупереч чинному Генплану, видав містобудівні умови і обмеження на зведення будівель у 17 поверхів по вулиці Лейпцизькій, 13.

Усе це при тому, що допустима висотність забудови в центрі міста – 27 метрів (8-9 поверхів), а згадана ділянка знаходиться в буферній зоні Києво-Печерської лаври, де тимчасово заборонено будівництво. 

Фото kmb.ua 

Забудовник інформацію про арешт підтверджує і заявляє, що будівництво на цій ділянці законне.

Тим часом, попри арешт, 1 червня на ділянці кипіла робота – працювали десятки будівельників і спецтехніка.

"Нам нічого не казали (про арешт – ред.). Працюємо, будуємо, як і раніше", – розповів один з будівельників.

Згідно з паспортом об'єкта, встановленим поряд з ділянкою, тут зводять житловий комплекс площею понад 2000 кв. м на 228 квартир, з офісними приміщеннями, підземним паркінгом. Поверховість будівлі – від 7 до 17 поверхів.

На сайті компанії-забудовника новий ЖК рекламується як унікальний в своєму роді, з прекрасними видами з вікон на Печерську лавру і Дніпро, а закінчити будівництво обіцяють цього року.

Як відомо, днями прокуратура подала позов до Печерського райсуду щодо ще одного незаконного будівництва на Печерську – на вулиці Мічуріна.

За даними столичної прокуратури, зараз в Києві розслідується 107 кримінальних проваджень за фактами можливого самовільного будівництва.

  
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