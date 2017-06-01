Бійців добробатів прирівняли до учасників АТО

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01.06.2017  13:58


Фото ВО "Свобода" Київ

Київрада прирівняла військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників Антитерористичної операції.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 1 червня проголосував 61 депутат. 

Рішення передбачає, що бійця добровольчих батальйонів нададуть такі соціальні права і гарантії, як і учасникам АТО. 

Як повідомляє прес-служба київської організації ВО "Свобода", проект передбачає надання статусу бійців-добровольців особам, що проживають у Києві, які перебувають або перебували у складі добровольчих формувань та брали участь у бойових діях на сході України.

Також пропонується створити спеціальну комісію Київради, яка опікуватиметься питанням надання статусу бійця-добровольця та урівняє права учасників бойових дій та бійців-добровольців.

Українська правда. Київ 
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