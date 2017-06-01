Бійців добробатів прирівняли до учасників АТО

Київрада прирівняла військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників Антитерористичної операції.
За прийняття відповідного рішення на засіданні 1 червня проголосував 61 депутат.
Рішення передбачає, що бійця добровольчих батальйонів нададуть такі соціальні права і гарантії, як і учасникам АТО.
Як повідомляє прес-служба київської організації ВО "Свобода", проект передбачає надання статусу бійців-добровольців особам, що проживають у Києві, які перебувають або перебували у складі добровольчих формувань та брали участь у бойових діях на сході України.
Також пропонується створити спеціальну комісію Київради, яка опікуватиметься питанням надання статусу бійця-добровольця та урівняє права учасників бойових дій та бійців-добровольців.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко