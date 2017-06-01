Проспект Ватутіна перейменували на Шухевича

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01.06.2017  13:41


Фото з Вікіпедії

Київрада перейменувала проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

За відповідне рішення на засіданні 1 червня проголосували 69 депутатів.

Таке рішення депутати зустріли оплесками і вигуками "Слава Україні – Героям слава!".

На засіданні присутній син Шухевича – нардеп Юрій Шухевич.  Він подякував депутатам за прийняття такого рішення, але відзначив, що "родимих плям більшовизму" ще багато у Києві.

Після цього Київрада оголосила перерву на обід до 15:00. 

Як відомо, 22 грудня 2016 року Київрада не змогла ухвалити рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича – рішення не підтримала фракція "Солідарність".

Перейменування підтримали кияни під час громадського обговорення. Комісія з питань найменувань рекомендувала міському голові внести до Київради подання щодо перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

24 грудня 2016 року 27 громадських об’єднань Києва закликали депутатів перейменувати проспект Ватутіна на честь Шухевича. 

Українська правда. Київ
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