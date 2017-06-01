Проспект Ватутіна перейменували на Шухевича

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01.06.2017  13:41


Фото з Вікіпедії

Київрада перейменувала проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

За відповідне рішення на засіданні 1 червня проголосували 69 депутатів.

Таке рішення депутати зустріли оплесками і вигуками "Слава Україні – Героям слава!".

На засіданні присутній син Шухевича – нардеп Юрій Шухевич.  Він подякував депутатам за прийняття такого рішення, але відзначив, що "родимих плям більшовизму" ще багато у Києві.

Після цього Київрада оголосила перерву на обід до 15:00. 

Як відомо, 22 грудня 2016 року Київрада не змогла ухвалити рішення про перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича – рішення не підтримала фракція "Солідарність".

Перейменування підтримали кияни під час громадського обговорення. Комісія з питань найменувань рекомендувала міському голові внести до Київради подання щодо перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

24 грудня 2016 року 27 громадських об’єднань Києва закликали депутатів перейменувати проспект Ватутіна на честь Шухевича. 

Українська правда. Київ
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Коментарі - 12
Eugen Ulver _ 01.06.2017 14:20
Дуже приємно спостерігати, як бомбить у ватанів
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Олександр Сідун _ 01.06.2017 14:13
А скільки тут путінських троллів з типа українськими псевдами....)))) Казіться казломорді на своїх ресурсах ! )))))))
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Alex Stierlitz _ 01.06.2017 14:13
ватутіни, можливо, і звільняли Київ від своїх друзів-партнерів ІІІ рейху (див. пакт молотова-ріббентропа), а Шухевич і його пбратими звільняли УКРАЇНУ!!!.....
Історична ПРАВДА поставить все на свої місця.....
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Orest Pecharskyy _ 01.06.2017 14:12
Неживий Юрий:
Ідіото-несамовіто...як була бендерня тупа та кровожерна -так і залишилась...іменем кого...цього людобойця -який боявся НКВДистів німців червоних партизан ..і вював з польськими жінками та дітьми ??? що в ього українське ..може віра??? ні ...походження?? ..ні ...в ньог українського тільки -аусвайс -який йому видали німці ..і яких він теж зрадив??? скажіть хто у нього друзі ??? нації сусіди ??? нема ..скрізь вороги..називається "капєц" -приїхали...герой серійний зрадник та маньяк???
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Неживий Юрий _ 01.06.2017 14:12
Те що того Ватуту -хана прибрали -то добре ..але назвіть по людські ...Щаслива Світла Добра ...а назвали погонялом кровожера га руках якого тисячі замордованих дітей жінок ..бридко та гидко ...чого від порохатих ждати ..тільки розколу хаосу ненависті та звіриного скалу....
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