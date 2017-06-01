Під Київрадою побилися мітингувальники і поліція. Відео



Фото Вадима Васильчука Фото Вадима Васильчука

Біля будівлі Київради відбувається бійка між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники, щоб підтримати тих, хто пройшов до залу засідань раніше.

Між ними почалися сутички.

У цей час у Київраді розглядали питання про прирівнювання військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників антитерористичної операції (АТО).

Однак між депутатами виникли суперечки з цього питання. Після того, як до трибуни вийшли добровольці у засіданні Київради оголосили перерву на 10 хв.

Під час розгляду питання до трибуни Київради вишли добровольці і навіть грюкали кулаками по трибуні. Скриншот з відео трансляції Київради

О 13:10 засідання відновилося.

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх присутніх у залі поводитися спокійно, не кричати і не застосувати фізичну силу.

"Я розумію, що зараз деякі гарячі голови емоційно включаються повністю, щоб вирішити це фізично. Але ми повинні вирішувати всі питання виключно в діалозі. Не використовувати силу. А спокійно прийняти правильне рішення, яке буде на 100% працювати", - сказав Кличко.

Після перерви хлопців у формі у залі засідань побільшало. Мер закликав усіх поводитися спокійно і не застосовувати силу

Частина депутатів просили, щоб на час розгляду питання добровольці залишились у залі засідань.

Однак станом на 13:25 багато депутатів перебувають у кулуарах, тож голосування за надання дозволу на перебування у залі засідань не було.

Як повідомляє депутат Київради Вадим Васильчук, станом на 13:30добровольці добровільно вийшли з зали Київради, правоохоронці також пішли з зали засідань.

Депутати відновили розгляд визнання статусу добровольців, як учасників АТО.

Українська правда. Київ