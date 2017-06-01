Під Київрадою побилися мітингувальники і поліція

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01.06.2017  13:19


Фото Вадима Васильчука

Біля будівлі Київради відбувається бійка між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники, щоб підтримати тих, хто пройшов до залу засідань раніше.

Між ними почалися сутички.

У цей час у Київраді розглядали питання про прирівнювання військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників антитерористичної операції (АТО). 

Однак між депутатами виникли суперечки з цього питання. Після того, як до трибуни вийшли добровольці у засіданні Київради оголосили перерву на 10 хв. 

 Під час розгляду питання до трибуни Київради вишли добровольці і навіть грюкали кулаками по трибуні. Скриншот з відео трансляції Київради 

О 13:10 засідання відновилося.

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх присутніх у залі поводитися спокійно, не кричати і не застосувати фізичну силу.

"Я розумію, що зараз деякі гарячі голови емоційно включаються повністю, щоб вирішити це фізично. Але ми повинні вирішувати всі питання виключно в діалозі. Не використовувати силу. А спокійно прийняти правильне рішення, яке буде на 100% працювати", - сказав Кличко. 

 Після перерви хлопців у формі у залі засідань побільшало. Мер закликав усіх поводитися спокійно і не застосовувати силу 

Частина депутатів просили, щоб на час розгляду питання добровольці залишились у залі засідань.

Однак станом на 13:25 багато депутатів перебувають у кулуарах, тож голосування за надання дозволу на перебування у залі засідань не було.  

Як повідомляє депутат Київради Вадим Васильчук, станом на 13:30добровольці добровільно вийшли з зали Київради, правоохоронці також пішли з зали засідань.

Депутати відновили розгляд визнання статусу добровольців, як учасників АТО.

Українська правда. Київ 

 
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Коментарі - 2
Sergej Vasilenko _ 01.06.2017 14:19
Хахаха, вот и понятно
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Anatoly Parnenko _ 01.06.2017 14:04
Не потрібно створювати прцендент, що можна вирішувати силою! Питання потрібно відкласти для розгляду в інший час.
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