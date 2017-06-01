Під Київрадою побилися мітингувальники і поліція. Відео

Версія для друку     Додати коментар -
01.06.2017  13:19


Фото Вадима Васильчука

Біля будівлі Київради відбувається бійка між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що правоохоронці зайшли до прес-центру, розташованого поруч із входом до зали засідань міськради, і почали перекривати двері, через які намагалися пройти мітингувальники, щоб підтримати тих, хто пройшов до залу засідань раніше.

Між ними почалися сутички.

У цей час у Київраді розглядали питання про прирівнювання військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників антитерористичної операції (АТО). 

Однак між депутатами виникли суперечки з цього питання. Після того, як до трибуни вийшли добровольці у засіданні Київради оголосили перерву на 10 хв. 

 Під час розгляду питання до трибуни Київради вишли добровольці і навіть грюкали кулаками по трибуні. Скриншот з відео трансляції Київради 

О 13:10 засідання відновилося.

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх присутніх у залі поводитися спокійно, не кричати і не застосувати фізичну силу.

"Я розумію, що зараз деякі гарячі голови емоційно включаються повністю, щоб вирішити це фізично. Але ми повинні вирішувати всі питання виключно в діалозі. Не використовувати силу. А спокійно прийняти правильне рішення, яке буде на 100% працювати", - сказав Кличко. 

 Після перерви хлопців у формі у залі засідань побільшало. Мер закликав усіх поводитися спокійно і не застосовувати силу 

Частина депутатів просили, щоб на час розгляду питання добровольці залишились у залі засідань.

Однак станом на 13:25 багато депутатів перебувають у кулуарах, тож голосування за надання дозволу на перебування у залі засідань не було.  

Як повідомляє депутат Київради Вадим Васильчук, станом на 13:30добровольці добровільно вийшли з зали Київради, правоохоронці також пішли з зали засідань.

Депутати відновили розгляд визнання статусу добровольців, як учасників АТО.

Українська правда. Київ 

 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.