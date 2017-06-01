Киян попереджають про сильний вітер

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01.06.2017  12:06


Фото avto-city.com.ua

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає мешканців щільно закривати усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

"Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті", - йдеться в повідомленні.

Також жителям радять не ходити поблизу великих дерев, особливо тополь, та не паркувати поруч із ними авто.

При падінні дерев чи гілок або при травмуванні людей треба негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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