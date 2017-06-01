Кияни можуть оплатити компослуги у центрах комунального сервісу

Версія для друку     Додати коментар -
01.06.2017  09:25


Фото 1551

Столичні жителі можуть сплатити за комунальні послуги через термінали у відділеннях по всіх КЦ "Центр комунального сервісу", що працюють у всіх районах міста.

Про це повідомляє контакт-центр 1551.

"На даний час встановлено 77 POS-терміналів у 69 точках прийму споживачів у відділеннях по всіх 10 районах міста", - йдеться в повідомленні.

До оплати приймаються карти систем MasterCard, Visa, "Простір" як з магнітною смужкою, чипом, так і безконтактні.

При оплаті "Карткою Киянина" Ощадбанку комісія не стягується.

"Після успішного проведення транзакції працівник комунального концерну роздруковує чек та квитанцію з проставлянням підпису та печатки. На кожну послугу роздруковується окрема квитанція. Операція займає в середньому 5-8 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Адреси та графік роботи відділень можна знайти на сайті "Центр комунального сервісу" або за телефоном "гарячої лінії" (044) 247-40-40.

Також нещодавно встановили 2 платіжних термінали самообслуговування для оплати житлово-комунальних послуг готівкою. Вони працюють за адресами: бульвар Вернадського, 63А та вулиця Заслонова, 22.

Планується, що в подальшому їх кількість збільшать.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Прокуратура розслідує 1-денний ремонт дитсадка за майже 1 мільйон гривень
На заміну найбільш дірявих мереж Києва треба 2-4 мільярди – депутат
Київ просить Кабмін ввести мораторій на відключення газу ТЕЦ
Держпродспоживслужба просить мешканців не їсти в’ялену рибу
Чиновника Держгеокадастру Київщини затримали за хабар
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
29.05, 14:16

Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші

Найбільші статки має зять екс-нардепа Пилипишина – Яловий – понад 309 мільйонів. Дружина Кісільова подарувала сама собі 10 мільйонів. Мільйонеру Товмасяну незручно питати свою дружину про її "заначку". Дружина Пишняка – колишня невістка депутата Баленка – не бажає депутату-злидню говорити про свої гроші. Злиденні доходи має кожен 10-й депутат.
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
    КОЛОНКА АВТОРА
31.05.2017, 11:53
Владислав Михайленко

Благоустрій своїми руками – варто чи ні?

Лебеді і матрьошки з автомобільних покришок, свинки з п’ятилітрових баклажок, пальми з пластикових пляшок – список типових "прикрас" дворів досить великий і різноманітний. Таким способом люди намагаються покращити своє подвір’я, часто не запитуючи думки інших мешканців.
29.05.2017, 10:05
Людмила Костенко

Тепло для киян: навіщо платити більше?

Подорожчання послуг з опалення будинків не лише важко б’є по сімейних бюджетах киян, а й ставить під загрозу функціонування комунального господарства столиці. Далеко не всі сім’ї можуть платити за новими тарифами. А тому місто неабияк зацікавлене у скороченні споживання тепла.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter  