Кияни можуть оплатити компослуги у центрах комунального сервісу



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Столичні жителі можуть сплатити за комунальні послуги через термінали у відділеннях по всіх КЦ "Центр комунального сервісу", що працюють у всіх районах міста.

Про це повідомляє контакт-центр 1551.

"На даний час встановлено 77 POS-терміналів у 69 точках прийму споживачів у відділеннях по всіх 10 районах міста", - йдеться в повідомленні.

До оплати приймаються карти систем MasterCard, Visa, "Простір" як з магнітною смужкою, чипом, так і безконтактні.

При оплаті "Карткою Киянина" Ощадбанку комісія не стягується.

"Після успішного проведення транзакції працівник комунального концерну роздруковує чек та квитанцію з проставлянням підпису та печатки. На кожну послугу роздруковується окрема квитанція. Операція займає в середньому 5-8 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Адреси та графік роботи відділень можна знайти на сайті "Центр комунального сервісу" або за телефоном "гарячої лінії" (044) 247-40-40.

Також нещодавно встановили 2 платіжних термінали самообслуговування для оплати житлово-комунальних послуг готівкою. Вони працюють за адресами: бульвар Вернадського, 63А та вулиця Заслонова, 22.

Планується, що в подальшому їх кількість збільшать.