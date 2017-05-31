Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією вилучили зброю у мешканця Донеччини на залізничному вокзалі Києва.
Про це повідомляє сайт СБУ.
"Під час огляду багажу пасажира потягу "Маріуполь-Київ" правоохоронці виявили 6 карабінів іноземного виробництва. Чоловік також мав при собі 5 дозволів на носіння та зберігання зброї, які за попередньою оцінкою є підробленими", - йдеться в повідомленні.
За словами донеччанина, зброю, скуплену на сході України, він привіз до столиці для перепродажу зацікавленим особам.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 та ст. 358 Кримінального кодексу України.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко