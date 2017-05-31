На вокзалі у Києві у мешканця Донецька вилучили зброю. ФОТО

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31.05.2017  12:48


Фото СБУ

Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією вилучили зброю у мешканця Донеччини на залізничному вокзалі Києва.

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Під час огляду багажу пасажира потягу "Маріуполь-Київ" правоохоронці виявили 6 карабінів іноземного виробництва. Чоловік також мав при собі 5 дозволів на носіння та зберігання зброї, які за попередньою оцінкою є підробленими", - йдеться в повідомленні.

За словами донеччанина, зброю, скуплену на сході України, він привіз до столиці для перепродажу зацікавленим особам.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 та ст. 358 Кримінального кодексу України.
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