На вокзалі у Києві у мешканця Донеччини вилучили зброю. ФОТО



Фото СБУ Фото СБУ

Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією вилучили зброю у мешканця Донеччини на залізничному вокзалі Києва.

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Під час огляду багажу пасажира потягу "Маріуполь-Київ" правоохоронці виявили 6 карабінів іноземного виробництва. Чоловік також мав при собі 5 дозволів на носіння та зберігання зброї, які за попередньою оцінкою є підробленими", - йдеться в повідомленні.

За словами донеччанина, зброю, скуплену на сході України, він привіз до столиці для перепродажу зацікавленим особам.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 та ст. 358 Кримінального кодексу України.