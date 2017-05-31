Будівництво метро на Троєщину можуть почати у 2018 році

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31.05.2017  09:17


Фото kievvlast.com.ua

Будівництво метро на житловий масив Троєщина може розпочатися в 2018 році, а щоб звести лінію, потрібно 4 роки.

Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав заступник голови КМДА Микола Поровозник.

"Якби все залежало від Києва, я б сказав, що ми, напевно, почнемо з наступного року. На сьогодні фахівці працюють на попереднім ТЕО, який дозволить більш-менш точно оцінити вартість і строки будівництва. Після цього має бути укладено міжурядову угоду, тоді можна буде говорити про початок фінансування і будівництва", - сказав Поровозник.

Він додав, що гроші на метро візьмуть у кредит.

"Це буде міжурядова угоді мій Україною і Китаєм. Це проект в рамках великої програми Китаю –  вони досить привабливі умови пропонують Україні в частині співфінансування на інфраструктурні проекти. Йдеться про пільговий кредит під 2% на 20 років і співфінансування 85% (китайський кредит – ред.) на 15% (кошти України)", - сказав Поворозник.

Метро планують зводити у 2 черги: від Троєщини до метро "Вокзальна" з 3 пересадочними станціями в районі станцій "Вокзальна", "Лук’янівська" і "Тараса Шевченка" і 2 черга від "Вокзальної" до Жулян.

Як відомо, 19 травня КМДА підписала Меморандум про співпрацю по проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві з китайським консорціумом.
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