Біля площі Шевченка "Ауді" влетів у маршрутку: 10 постраждалих. ФОТО

30 травня біля площі Шевченка сталася аварія за участю легкового автомобіля і маршрутного таксі, у якій постраждали 10 осіб.
Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Сталося ДТП. Попередньо, легковик виїхав на зустрічну смугу. Але це попередньо. Буквально нещодавно на місце виїхали слідчі з відділу розслідування ДТП, вони опитують свідків", - сказала речник столичної поліції Оксана Блищик.
Вона додала, що до правоохоронців надходять повідомлення від медиків про постраждалих.
"Повідомили про 10 постраждалих: це водії легковика та маршрутки і 8 пасажирів маршрутки", - сказала Блищик.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Як повідомляє Влад Антонов у facebook, у маршрутку летіла "Ауді" на єврономерах. Легковик їхав на високій швидкості і зіткнувся з маршруткою на пішохідному переході.
Ірина Балачук, Українська правда. Київ
|29.05.2017, 10:05
Людмила Костенко
|26.05.2017, 12:42
Володимир Прокопів