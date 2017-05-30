Біля площі Шевченка "Ауді" влетів у маршрутку: 10 постраждалих. ФОТО

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30.05.2017  16:05


30 травня біля площі Шевченка сталася аварія за участю легкового автомобіля і маршрутного таксі, у якій постраждали 10 осіб.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Сталося ДТП. Попередньо, легковик виїхав на зустрічну смугу. Але це попередньо. Буквально нещодавно на місце виїхали слідчі з відділу розслідування ДТП, вони опитують свідків", - сказала речник столичної поліції Оксана Блищик.

Вона додала, що до правоохоронців надходять повідомлення від медиків про постраждалих.

"Повідомили про 10 постраждалих: це водії легковика та маршрутки і 8 пасажирів маршрутки", - сказала Блищик.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляє Влад Антонов у facebook, у маршрутку летіла "Ауді" на єврономерах. Легковик їхав на високій швидкості і зіткнувся з маршруткою на пішохідному переході.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ  
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