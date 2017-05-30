На столицю насувається гроза і шквальний вітер



Фото zvolskiy.com Фото zvolskiy.com

Найближчої години з утриманням до кінця доби 30 травня в Києві прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба КМДА.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

Всі вікна будинків потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, 29 травня в результаті урагану в столиці Росії Москві загинули 11 людей, близько 140 людей постраждали.

Крім того, ураган повалив 3,5 тисячі дерев.