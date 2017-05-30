Прорив труби в Голосіївському ремонтуватимуть добу – Київенерго

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30.05.2017  13:07


Аварійна бригада "Київенерго" має намір завершити ремонтні роботи та відновлення ділянки теплової мережі в Голосіївському районі Києва 31 травня.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook 30 травня.

Зазначається, що зранку вівторка розпочалися ремонтні та відновлювальні роботи на проспекті Голосіївському, 27. Ремонт цієї ділянки тепломережі триватиме близько доби.

"Протягом доби аварійна бригада Київенерго завершить роботи в металі, після цього буде засипане провалля, що утворилося внаслідок прориву теплотраси", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 29 травня 2017 року близько 14:00 трапилось пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 800 мм на Голосіївському проспекті, 27 внаслідок проведення гідравлічних випробувань.

Фонтан води сягнув 7-го поверху. Пізніше у мережу виклали відео з камери спостереження.

На місці аварії було пошкоджено кілька автівок та утворилась вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м.

Українська правда. Київ
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