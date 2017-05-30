У Києві 3 людей отруїлись рибою з супермаркета: один помер





У столиці троє людей отруїлися рибою, купленою в супермаркетах, один чоловік загинув.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

"У Києві зареєстровано 3 випадки захворювання на ботулізм, у тому числі 1 летальний, пов’язані з вживанням в’яленої риби різних видів, придбаної в супермаркетах міста", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що померлий та ще одна людина, яка захворіла на ботулізм, вживали в'ялену рибу, придбану в гіпермаркеті "Караван" на проспекті Глушкова, 13-б.

"Померлий С. (1976 року народження), за словами дружини, 24 травня вживав в їжу в'яленого ляща (непатраного), придбаного в гіпермаркеті "Караван". Симптоми захворювання з’явились на другий день, хворого не вдалося врятувати, він помер 27 травня. Встановлений діагноз: "Ботулізм, важкий перебіг"", - йдеться в повідомленні.

Інший хворий на ботулізм купував в'ялену рибу (коропа) в супермаркеті "Мегамаркет" га вулиці Антоновича, 50.

Відзначається, що риба була вироблена підприємством, розташованим в м. Світловодськ Кіровоградської області.