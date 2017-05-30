На Осокорках з машини розстріляли чоловіка. Доповнено



Фото Киев Оперативный Фото Киев Оперативный

Вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Подія сталася близько 8:16.

Зловмисник зник з місця події на "Ауді" червоного кольору.

Потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину.

У столиці введено план "Перехоплення".

На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують зловмисника.

Як повідомляє "ДТП.kiev.uа" у facebook, "Ауді" була старої моделі, державний номер неповний – 3648.

Через деякий час у поліції додали, що особу загиблого чоловіка встановлено. Це – киянин, 1968 р.н., однак його імені не повідомили.

"Під час огляду тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків і очевидців", - ідеться в оновленому повідомленні.

Як відомо, 24 травня близько 21:30 на Харківському шосе, 168 невідомий із автомобіля здійснив кілька пострілів у мотоцикліста і зник з місця скоєння злочину. Байкер отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав. Згодом у кареті швидкої допомоги він помер.

26 травня зловмисник сам прийшов до поліції.