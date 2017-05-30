На Осокорках з машини розстріляли чоловіка. Доповнено

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30.05.2017  09:25


Фото Киев Оперативный

Вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Подія сталася близько 8:16.  

Зловмисник зник з місця події на "Ауді" червоного кольору.

Потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину.

У столиці введено план "Перехоплення".

На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують зловмисника.  

Як повідомляє "ДТП.kiev.uа" у facebook, "Ауді" була старої моделі, державний номер неповний – 3648.

Через деякий час у поліції додали, що особу загиблого чоловіка встановлено. Це – киянин, 1968 р.н., однак його імені не повідомили.

"Під час огляду тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків і очевидців", - ідеться в оновленому повідомленні.

Разом з тим, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, убитий – колишній в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков, що нині є радником чинного директора держпідприємства.

Як відомо, 24 травня близько 21:30 на Харківському шосе, 168 невідомий із автомобіля здійснив кілька пострілів у мотоцикліста і зник з місця скоєння злочину. Байкер отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав. Згодом у кареті швидкої допомоги він помер.

26 травня зловмисник сам прийшов до поліції.  
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Коментарі - 3
ramusus _ 30.05.2017 10:53
Николай Хомяков:
А,може знайдуть або сам прийде, і таке буває.Не треба завжди недовіряти поліції,вона теж працює,не тільки люля.
Сам прийде, совість замучає.
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Николай Хомяков _ 30.05.2017 10:35
А,може знайдуть або сам прийде, і таке буває.Не треба завжди недовіряти поліції,вона теж працює,не тільки люля.
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Вадим Кварцяный _ 30.05.2017 10:02
Знову лише зафіксують злочин?
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