Київ у найближчі 20 років планує розбудовувати правий берег



Фото krb.in.ua Фото krb.in.ua

Київська адміністрація у найближчі 20 років має намір розбудовувати правий берег міста.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

"Ущільнювати існуючу забудову більше неможливо. Цього не дозволяють ні жителі, ні будівельні норми. Будувати житло в найближчі 20 років планується на правому березі, на наявних вільних територіях, у тому числі, зайнятих закинутими промисловими підприємствами", - сказав він.

Як приклад Броневицький навів території на Теремках-3, вулиці Північній, Виноградарі.

Таким чином міська влада має намір ліквідувати дисбаланс, який склався у місті, коли 40% населення лівобережжя їздить на роботу на правий берег.

"Доведеться обмежити зведення житла на лівобережжі. Там можна буде звести будинки тільки на Осокорках Центральних, Південних і в промзоні вздовж вулиці Закревського", - сказав Броневицький.

Він переконаний, що це також допоможе вирішити транспортну проблему без будівництва мостів, а тим, що киянам не доведеться їздити на роботу через річку.