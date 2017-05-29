Київ у найближчі 20 років планує розбудовувати правий берег

Версія для друку     Додати коментар -
29.05.2017  18:18


Фото krb.in.ua

Київська адміністрація у найближчі 20 років має намір розбудовувати правий берег міста.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

"Ущільнювати існуючу забудову більше неможливо. Цього не дозволяють ні жителі, ні будівельні норми. Будувати житло в найближчі 20 років планується на правому березі, на наявних вільних територіях, у тому числі, зайнятих закинутими промисловими підприємствами", - сказав він.

Як приклад Броневицький навів території на Теремках-3, вулиці Північній, Виноградарі.

Таким чином міська влада має намір ліквідувати дисбаланс, який склався у місті, коли 40% населення лівобережжя їздить на роботу на правий берег.

"Доведеться обмежити зведення житла на лівобережжі. Там можна буде звести будинки тільки на Осокорках Центральних, Південних і в промзоні вздовж вулиці Закревського", - сказав Броневицький.

Він переконаний, що це також допоможе вирішити транспортну проблему без будівництва мостів, а тим, що киянам не доведеться їздити на роботу через річку.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.