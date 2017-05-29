Київ у найближчі 20 років планує розбудовувати правий берег

Київська адміністрація у найближчі 20 років має намір розбудовувати правий берег міста.
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.
"Ущільнювати існуючу забудову більше неможливо. Цього не дозволяють ні жителі, ні будівельні норми. Будувати житло в найближчі 20 років планується на правому березі, на наявних вільних територіях, у тому числі, зайнятих закинутими промисловими підприємствами", - сказав він.
Як приклад Броневицький навів території на Теремках-3, вулиці Північній, Виноградарі.
Таким чином міська влада має намір ліквідувати дисбаланс, який склався у місті, коли 40% населення лівобережжя їздить на роботу на правий берег.
"Доведеться обмежити зведення житла на лівобережжі. Там можна буде звести будинки тільки на Осокорках Центральних, Південних і в промзоні вздовж вулиці Закревського", - сказав Броневицький.
Він переконаний, що це також допоможе вирішити транспортну проблему без будівництва мостів, а тим, що киянам не доведеться їздити на роботу через річку.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко