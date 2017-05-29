Київ очікує до 60 тисяч туристів на фінал Ліги чемпіонів

Київська адміністрація розпочала підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський", і розраховує на 60 тисяч туристів.
Про це на брифінгу 29 травня заявив перший закупник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми вже почали підготовку до Ліги чемпіонів, яка відбудеться через рік", - сказав він.
Пліс також відзначив, що додаткових витрат на благоустрій не передбачено.
"Буде тільки наша концентрація на окремих локаціях, наближених до стадіону чи аеропорту в Жулянах", - сказав він.
|29.05.2017, 10:05
Людмила Костенко
|26.05.2017, 12:42
Володимир Прокопів