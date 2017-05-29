Київ очікує до 60 тисяч туристів на фінал Ліги чемпіонів

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29.05.2017  12:36


Фото elektraua.livejournal.com

Київська адміністрація розпочала підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський", і розраховує на 60 тисяч туристів.

Про це на брифінгу 29 травня заявив перший закупник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже почали підготовку до Ліги чемпіонів, яка відбудеться через рік", - сказав він.

Пліс також відзначив, що додаткових витрат на благоустрій не передбачено.

"Буде тільки наша концентрація на окремих локаціях, наближених до стадіону чи  аеропорту в Жулянах", - сказав він. 
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Коментарі - 1
OdessitЪ _ 29.05.2017 13:18
Ще вчора було 170. Куди 110 тисяч діли?
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