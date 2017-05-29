Київ очікує до 60 тисяч туристів на фінал Ліги чемпіонів



Фото elektraua.livejournal.com Фото elektraua.livejournal.com

Київська адміністрація розпочала підготовку до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року на НСК "Олімпійський", і розраховує на 60 тисяч туристів.

Про це на брифінгу 29 травня заявив перший закупник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже почали підготовку до Ліги чемпіонів, яка відбудеться через рік", - сказав він.

Пліс також відзначив, що додаткових витрат на благоустрій не передбачено.

"Буде тільки наша концентрація на окремих локаціях, наближених до стадіону чи аеропорту в Жулянах", - сказав він.