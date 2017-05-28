Кличко обіцяє реконструювати стадіон "Старт" у 2018-му



Фото з facebook-сторінки стадіону Старт Фото з facebook-сторінки стадіону Старт

Київська адміністрація має намір провести реконструкцію стадіону "Старт" у 2018 році.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Громада відстояла легендарний стадіон "Старт", який за минулої влади передали під забудову. І вже наступного року ми проведемо його реконструкцію", - сказав міський голова.

Він висловив упевненість, що "Старт" стане один з провідних центрів столиці для занять спортом.

Як відомо, у 2010 році Київрада передала землю під стадіоном "Старт" для будівництва там житлово-офісного комплексу.

4 березня 2015 року Київрада VII скликання скасувала це рішення та договір оренди.

4 вересня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва дозволив ТОВ "Голден Хаус", яку пов’язують з сином екс-прем’єра Миколи Азарова Олексієм, забудувати історичний стадіон "Старт".

Після цього Кличко запевнив, що Київрада подаватиме апеляцію на це рішення Окружного адмінсуду.

17 грудня 2015 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував передачу землі під стадіоном "Старт" ТОВ "Голден Хаус" для будівництва спортивно-оздоровчого та житлово-офісного комплексу.

24 лютого 2017 року Вищий господарський суд прийняв остаточне рішення про повернення до комунальної власності столиці земельної ділянки стадіону "Старт".

Українська правда. Київ