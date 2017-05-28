Кличко обіцяє реконструювати стадіон "Старт" у 2018-му

Версія для друку     Додати коментар -
28.05.2017  11:41


Фото з facebook-сторінки стадіону Старт

Київська адміністрація має намір провести реконструкцію стадіону "Старт" у 2018 році.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Громада відстояла легендарний стадіон "Старт", який за минулої влади передали під забудову. І вже наступного року ми проведемо його реконструкцію", - сказав міський голова.

Він висловив упевненість, що "Старт" стане один з провідних центрів столиці для занять спортом. 

Як відомо, у 2010 році Київрада передала землю під стадіоном "Старт" для будівництва там житлово-офісного комплексу.

4 березня 2015 року Київрада VII скликання скасувала це рішення та договір оренди.

4 вересня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва дозволив ТОВ "Голден Хаус", яку пов’язують з сином екс-прем’єра Миколи Азарова Олексієм, забудувати історичний стадіон "Старт".

Після цього Кличко запевнив, що Київрада подаватиме апеляцію на це рішення Окружного адмінсуду.

17 грудня 2015 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував передачу землі під стадіоном "Старт" ТОВ "Голден Хаус" для будівництва спортивно-оздоровчого та житлово-офісного комплексу.

24 лютого 2017 року Вищий господарський суд прийняв остаточне рішення про повернення до комунальної власності столиці земельної ділянки стадіону "Старт".

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.