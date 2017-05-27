У неділю у центрі Києва перекриють рух. КАРТА

Версія для друку     Додати коментар -
27.05.2017  09:43


Фото probeg.kiev.ua

28 травня у столиці перекриють рух транспорту на низці вулиць через проведення благодійного "Пробігу під каштанами" та міжнародних велоперегонів.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

28 травня з 8:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки "Race Horizon Park Classic" перекриють рух транспорту за маршрутом:

вулиця Миколи Грінченка – вулиця Кіровоградська – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр.

У цей же день з 9:00 до 12:00 рух транспорту перекриють благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом:

Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця  Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, з 23:00 27 травня до 6:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Чоловік, який застрелив байкера, здався поліції
У неділю у центрі Києва перекриють рух. КАРТА
У Києві затримали грабіжників ювелірки. ФОТО
Громадський бюджет Києва на 2018 рік збільшили удвічі
У Києві після дощу подекуди потоп. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
20.04, 11:50

Санатории Трускавца - подарите себе праздник!

Возникло желание посетить курорт Трускавец немедленно? Вам на помощь придет наш сервис бронирования отелей и санаториев "Трускавец.Online". На сайте можно приобрести путевки в лучшие санатории Трускавца по демократичным ценам в режиме онлайн.
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
    КОЛОНКА АВТОРА
26.05.2017, 12:42
Володимир Прокопів

Чому Києву потрібен Музей монументальної пропаганди?

Ми отримаємо місце, яке стане символом того, що ми, як і всі цивілізовані країни Європи, перегорнули сторінку комуністичного минулого. По-друге, ми отримаємо перший музей такого типу в країні і ... досягнемо подвійної мети: посилимо туристичний потенціал і будемо нести потужну просвітницьку функцію.
23.05.2017, 09:23
Семен Кривонос

Ти будуй, а я "узаконю". Владні схеми незаконного будівництва під прикриттям

"Узаконити" – слово з лексикону українських забудовників. Все можна "порішати", якщо тебе є друзі при владі.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter  