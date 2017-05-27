У неділю у центрі Києва перекриють рух. КАРТА



Фото probeg.kiev.ua Фото probeg.kiev.ua

28 травня у столиці перекриють рух транспорту на низці вулиць через проведення благодійного "Пробігу під каштанами" та міжнародних велоперегонів.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

28 травня з 8:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки "Race Horizon Park Classic" перекриють рух транспорту за маршрутом:

вулиця Миколи Грінченка – вулиця Кіровоградська – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр.

У цей же день з 9:00 до 12:00 рух транспорту перекриють благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом:

Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, з 23:00 27 травня до 6:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.