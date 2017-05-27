У неділю у центрі Києва перекриють рух. КАРТА

Версія для друку     Додати коментар -
27.05.2017  09:43


Фото probeg.kiev.ua

28 травня у столиці перекриють рух транспорту на низці вулиць через проведення благодійного "Пробігу під каштанами" та міжнародних велоперегонів.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

28 травня з 8:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки "Race Horizon Park Classic" перекриють рух транспорту за маршрутом:

вулиця Миколи Грінченка – вулиця Кіровоградська – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр.

У цей же день з 9:00 до 12:00 рух транспорту перекриють благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом:

Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця  Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, з 23:00 27 травня до 6:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.