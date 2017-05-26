Громадський бюджет Києва на 2018 рік збільшили удвічі

На реалізацію проектів Громадського бюджету у 2018 році виділять 100 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж у 2017 році.
Відповідне рішення прийняли депутати Київради 25 травня, повідомляє сайт міськради.
Також змінилися умови участі у Громадському бюджеті. Відтепер проекти ділитимуться на малі та великі.
Максимальна вартість малого проекту становитиме 400 тисяч гривень, великого – 2 мільйони. На реалізацію перших передбачили 20 мільйонів гривень, на великі проекти – 80 мільйонів гривень.
Громадські ініціативи, як і раніше, будуть поділені за категоріями.
Подання проектів стартує з 1 червня і триватиме до 15 липня.
Голосування розпочнеться у кінці вересня цього року.
Максимальна тривалість реалізації громадських ініціатив – рік.
Відлік розпочнеться з 1 січня 2018 року.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко