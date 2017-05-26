Громадський бюджет Києва на 2018 рік збільшили удвічі

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26.05.2017  15:37


Фото kmr.gov.ua

На реалізацію проектів Громадського бюджету у 2018 році виділять 100 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж у 2017 році.

Відповідне рішення прийняли депутати Київради 25 травня, повідомляє сайт міськради.

Також змінилися умови участі у Громадському бюджеті. Відтепер проекти ділитимуться на малі та великі.

Максимальна вартість малого проекту становитиме 400 тисяч гривень, великого – 2 мільйони. На реалізацію перших передбачили 20 мільйонів гривень, на великі проекти – 80 мільйонів гривень.

Громадські ініціативи, як і раніше, будуть поділені за категоріями.  

Подання проектів стартує з 1 червня і триватиме до 15 липня.

Голосування розпочнеться у кінці вересня цього року.

Максимальна тривалість реалізації громадських ініціатив – рік.

Відлік розпочнеться з 1 січня 2018 року.
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