У Києві після дощу подекуди потоп. ФОТО



Фото marina_rudnieva Фото marina_rudnieva

Сильний дощ, що пройшов вранці 26 травня, затопив столицю. Деякі вулиці перетворились на справжні озера.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, які викладають фото та відео наслідків зливи.

На проспекті Перемоги в районі рагсу вода тече рікою.

Не краща ситуація на Татарці – рівень води сягає більше 10 см.

Фото marina_rudnieva з instagram.com

Фото alexafoks з instagram.com

Попри зливу, свята останнього дзвоника проходяить на вулиці.