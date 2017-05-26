У Києві після дощу подекуди потоп. ФОТО

Сильний дощ, що пройшов вранці 26 травня, затопив столицю. Деякі вулиці перетворились на справжні озера.
Про це повідомляють користувачі соцмереж, які викладають фото та відео наслідків зливи.
На проспекті Перемоги в районі рагсу вода тече рікою.
Не краща ситуація на Татарці – рівень води сягає більше 10 см.
|Фото marina_rudnieva з instagram.com
|Фото alexafoks з instagram.com
Попри зливу, свята останнього дзвоника проходяить на вулиці.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко