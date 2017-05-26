Для частини киян у червні подорожчає опалення і гаряча вода

Версія для друку     Додати коментар -
26.05.2017  12:18


Фото akcent.org.ua

Для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва у червні подорожчає опалення та гаряча вода в середньому на 9%.

Рішення про зміну тарифів для ТОВ "Євро-Реконструкція" прийняла НКРЕКП, повідомляє "Нова комунальна Україна" у facebook.

Відзначається, що прийняті рішення наразі ще не опубліковані в офіційному виданні.

"Тому дата їхнього введення виглядає так: для населення – з 1 червня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування постанов у газета "Урядовий кур'єр", для інших споживачів – з 1 червня без додаткових умов", - йдеться в повідомленні.

Тариф для населення зросте в середньому на 9%, для бюджетних установ та інших споживачів – майже на 5%.

 

Згідно з постановою НКРЕКП №638, тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення становитиме 1155, 37 гривні за Гкал (було 1061,24),

Гаряча вода подорожчає до 70,62 гривні за 1 куб. м (за умови підключення рушникосушильників) та до 65,2 гривні за 1 куб. м (за відсутності рушникосушильників).

Як відомо, ТОВ "Євро-Реконструкція" обслуговує майже 300 тисяч киян у Дніпровському та Дарницькому районах.

З 12 травня НКРЕКП підняла тариф на холодну воду для киян на 14,7%. Зросла плата і для мешканців Ірпеня, Вишневого та Боярки.
powered by lun.ua
Коментарі - 1
-Vesna- _ 26.05.2017 13:31
Тю блін.
Так з цим подорожчанням послуги ТОВ "Євро-Реконструкція" все рівно дешевші, ніж в Київенерго.....
1 куб гаряч. води у Ахметова 83 грв.
НКРЕ прислідує альтернативних постачальників і заставляє їх піднімати ціни.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві після дощу подекуди потоп. ФОТО
НАБУ прийшло додому до голови Окружного адмінсуду Києва
Для частини киян у червні подорожчає опалення і гаряча вода
Під час святкування Дня столиці громадський транспорт змінить роботу
Київрада дала 449 мільйонів "Київпастрансу"
    ПУБЛІКАЦІЇ
20.04, 11:50

Санатории Трускавца - подарите себе праздник!

Возникло желание посетить курорт Трускавец немедленно? Вам на помощь придет наш сервис бронирования отелей и санаториев "Трускавец.Online". На сайте можно приобрести путевки в лучшие санатории Трускавца по демократичным ценам в режиме онлайн.
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
    КОЛОНКА АВТОРА
26.05.2017, 12:42
Володимир Прокопів

Чому Києву потрібен Музей монументальної пропаганди?

Ми отримаємо місце, яке стане символом того, що ми, як і всі цивілізовані країни Європи, перегорнули сторінку комуністичного минулого. По-друге, ми отримаємо перший музей такого типу в країні і ... досягнемо подвійної мети: посилимо туристичний потенціал і будемо нести потужну просвітницьку функцію.
23.05.2017, 09:23
Семен Кривонос

Ти будуй, а я "узаконю". Владні схеми незаконного будівництва під прикриттям

"Узаконити" – слово з лексикону українських забудовників. Все можна "порішати", якщо тебе є друзі при владі.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter  