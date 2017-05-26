Для частини киян у червні подорожчає опалення і гаряча вода



Фото akcent.org.ua Фото akcent.org.ua

Для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва у червні подорожчає опалення та гаряча вода в середньому на 9%.

Рішення про зміну тарифів для ТОВ "Євро-Реконструкція" прийняла НКРЕКП, повідомляє "Нова комунальна Україна" у facebook.

Відзначається, що прийняті рішення наразі ще не опубліковані в офіційному виданні.

"Тому дата їхнього введення виглядає так: для населення – з 1 червня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування постанов у газета "Урядовий кур'єр", для інших споживачів – з 1 червня без додаткових умов", - йдеться в повідомленні.

Тариф для населення зросте в середньому на 9%, для бюджетних установ та інших споживачів – майже на 5%.

Згідно з постановою НКРЕКП №638, тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення становитиме 1155, 37 гривні за Гкал (було 1061,24),

Гаряча вода подорожчає до 70,62 гривні за 1 куб. м (за умови підключення рушникосушильників) та до 65,2 гривні за 1 куб. м (за відсутності рушникосушильників).

Як відомо, ТОВ "Євро-Реконструкція" обслуговує майже 300 тисяч киян у Дніпровському та Дарницькому районах.

З 12 травня НКРЕКП підняла тариф на холодну воду для киян на 14,7%. Зросла плата і для мешканців Ірпеня, Вишневого та Боярки.