Для частини киян у червні подорожчає опалення і гаряча вода

Для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва у червні подорожчає опалення та гаряча вода в середньому на 9%.
Рішення про зміну тарифів для ТОВ "Євро-Реконструкція" прийняла НКРЕКП, повідомляє "Нова комунальна Україна" у facebook.
Відзначається, що прийняті рішення наразі ще не опубліковані в офіційному виданні.
"Тому дата їхнього введення виглядає так: для населення – з 1 червня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування постанов у газета "Урядовий кур'єр", для інших споживачів – з 1 червня без додаткових умов", - йдеться в повідомленні.
Тариф для населення зросте в середньому на 9%, для бюджетних установ та інших споживачів – майже на 5%.
Згідно з постановою НКРЕКП №638, тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення становитиме 1155, 37 гривні за Гкал (було 1061,24),
Гаряча вода подорожчає до 70,62 гривні за 1 куб. м (за умови підключення рушникосушильників) та до 65,2 гривні за 1 куб. м (за відсутності рушникосушильників).
Як відомо, ТОВ "Євро-Реконструкція" обслуговує майже 300 тисяч киян у Дніпровському та Дарницькому районах.
З 12 травня НКРЕКП підняла тариф на холодну воду для киян на 14,7%. Зросла плата і для мешканців Ірпеня, Вишневого та Боярки.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко