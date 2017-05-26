Під час святкування Дня столиці громадський транспорт змінить роботу



Фото kievvlast.com.ua Фото kievvlast.com.ua

27-28 травня, під час святкування Дня Києва, громадський транспорт змінить роботу у зв’язку з проведенням загальноміських заходів.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

27 травня на час легкоатлетичного заходу "KyivEuroMarathon 2017" 8:00 до 15:30 внесено зміни у роботу автобусів маршрутів №5,20 та тролейбусів маршрутів №1,12,40.

- автобуси №5 в напрямку залізничного вокзалу їздитимуть від вулиці Ізюмської до вулиці Ямської за діючою трасою, далі – вулиці Казимира Малевича, Короленківська, Тарасівська, далі по діючому маршруту;

- автобуси №20 від житлового масиву Корчувате до станції метро "Либідська";

- тролейбуси №1 від вулиці Маршальської до станції метро "Либідська";

- тролейбуси №12 на ділянках від вулиці Смолича до метро "Либідська" та від залізничного вокзалу до Ботанічного саду (по тролейбусному маршруту №14 "Ботанічний сад");

- тролейбуси №40 від вулиці Кадетський гай до вулиці Волгоградської.

Додатково на період внесення змін у роботу тролейбусів №40 організують автобусний маршрут №40ТР (орієнтовно з 8:00 до 16:00) за маршрутом "Залізничний масив – вулиця Жилянська", по трасі: вулиця Волгоградська – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів яр – вулиця Івана Федорова – вулиця Короленківська – вулиця Тарасівська – вулиця Жилянська – вулиця Антоновича – вулиця Івана Федорова – вулиця Протасів яр – вулиця Солом’янська – вулиця Волгоградська.

На час проведення легкоатлетичного заходу "Kyiv Euro Marathon 2017" відміняється зупинка "НСК "Олімпійський" на вулиці Жилянській для тролейбусів №3, 12, 14, 40 та автобусів №40ТР та 69.

27 травня під час міжнародних змагань з велосипедного спорту "RaceHorizonParkMaidan 2017" орієнтовно з 8:00 до 18:00 буде призупинено рух автобусів №24, тролейбусів №7, 39 та організовано роботу зі змінами на автобусних маршрутах №2,114,118 та тролейбусних маршрутах №5, 8, 9, 17.

- автобуси №2 рухатимуться від вулиці Булгакова до вулиці Гарматної за діючим маршрутом, далі – вулиця Виборзька – вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Борщагівська – вулиця Гарматна – бульвар Вацлава Гавела, далі за діючим маршрутом;

- автобуси №114 від вулиці Милославської до стадіону Динамо ім. Лобановського;

- автобуси №118 від станції метро "Чернігівська" до станції метро "Палац спорту;

- тролейбуси №5 від вулиці Білицької до станції метро "Нивки";

- тролейбуси №8, 9, 17 відповідно від вулиці Смілянської, аеропорту Київ, площі Космонавтів до залізничного вокзалу Південний.

28 травня під час міжнародних змагань "RaceHorizonParkClassic 2017" з 8:00 до 16:00 буде призупинено рух автобусів №19 та змінено роботу автобусів №5, 12 та тролейбусів №40 та 42.

- автобуси №5 їхатимуть від залізничного вокзалу до вулиці Антоновича за діючою трасою, далі вулиця Тверська – вулиця Велика Васильківська, далі за діючим маршрутом;

- автобуси №12 від залізничного вокзалу до вулиці Механізаторів за діючим маршрутом, далі вулиця Солом’янська – вулиця Волгоградська (до кінцевої зупинки тролейбусного маршруту№3 "Залізничний масив");

- тролейбуси №40 від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вулиця Волгоградська);

- тролейбуси №42 від вулиці Дегтярівської до Севастопольської площі.

28 травня під час "Пробігу під каштанами" орієнтовно з 8:00 до 15:00 буде внесено зміни в роботу автобусів №24, 114 та тролейбусів №6, 16, 18.

- тролейбуси №6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

- тролейбуси №16, 18 відповідно від вулиці Щусєва та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобуси №24 від Музею історії України у Другій Світовій війні до Європейської площі;

- автобуси №114 організовано на двох ділянках: на ділянках від вулиці Милославської до стадіону Динамо ім. Лобановського та від залізничного вокзалу Центральний до станції метро "Площа Льва Толстого".

Час роботи фунікулера 27 та 28 травня буде продовжено до 23:30.

Відзначається, що пасажири автобусів маршруту №40ТР мають право користуватися місячними проїзними квитками придбаними для проїзду у тролейбусі.

Як відомо, на вихідних у столиці перекриють рух.