Поліція посилить охорону порядку під час Маршу рівності

Версія для друку     Додати коментар -
26.05.2017  09:35


Фото humanrights.org.ua

Столична поліція посилить заходи безпеки на час Маршу Рівності "КиївПрайд - 2017", який пройде 18 червня.

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

"Кожен у нашій державі має право на висловлювання власної думки та позиції, право на мирне зібрання. Тож ми готові до спілкування як із організаторами, так із опонентами маршу. Водночас будь-яка провокація буде рішуче припинена і діям правопорушників надана правова оцінка", - сказав Крищенко.

За попередньою інформацією, цього року у марші візьмуть участь до 5 тисяч учасників.

До охорони правопорядку залучать військовослужбовців Нацгвардії, представників громадських організацій тощо.

До території, де буде проходити марш, поліція обмежить доступ, зокрема, будуть встановлені пропускні пункти із металевими рамками.

Як відомо, "Марш рівності за права ЛГБТ" відбудеться у Києві 18 червня.
powered by lun.ua
Коментарі - 2
Олександр Кошалко _ 26.05.2017 12:19
Я, мабуть, ніколи не зрозумію нафуя їм ці марші.Нехай собі вдома чпокаються, нащо ця показуха ?
Відповісти | З цитатою
Сергей Тимков _ 26.05.2017 10:19
А кто их угнетает, можно поинтересоваться? Живите себе, никому ваша ориентация не интересна. Зачем всех оповещать, что ты - гей?
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Для частини киян у червні подорожчає опалення і гаряча вода
Під час святкування Дня столиці громадський транспорт змінить роботу
Київрада дала 449 мільйонів "Київпастрансу"
Заступника начальника управління ГПУ затримали за хабар
Київ створив електронний Єдиний реєстр мешканців
    ПУБЛІКАЦІЇ
20.04, 11:50

Санатории Трускавца - подарите себе праздник!

Возникло желание посетить курорт Трускавец немедленно? Вам на помощь придет наш сервис бронирования отелей и санаториев "Трускавец.Online". На сайте можно приобрести путевки в лучшие санатории Трускавца по демократичным ценам в режиме онлайн.
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
    КОЛОНКА АВТОРА
26.05.2017, 12:42
Володимир Прокопів

Чому Києву потрібен Музей монументальної пропаганди?

Ми отримаємо місце, яке стане символом того, що ми, як і всі цивілізовані країни Європи, перегорнули сторінку комуністичного минулого. По-друге, ми отримаємо перший музей такого типу в країні і ... досягнемо подвійної мети: посилимо туристичний потенціал і будемо нести потужну просвітницьку функцію.
23.05.2017, 09:23
Семен Кривонос

Ти будуй, а я "узаконю". Владні схеми незаконного будівництва під прикриттям

"Узаконити" – слово з лексикону українських забудовників. Все можна "порішати", якщо тебе є друзі при владі.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter  