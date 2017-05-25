Київ створив електронний Єдиний реєстр мешканців

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25.05.2017  17:05


Фото з facebook Константин Реуцкий

Міська влада розробила Єдиний електронний реєстр зареєстрованих у місті жителів.

Про це на засіданні Київради 25 травня повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, звітуючи про виконання програми "Електронна столиця".

"До цих пір у Києві не було Єдиного реєстру мешканців, які зареєстровані у місті. У минулому році ми створили його та запустили. Ми маємо з одного боку повний реєстр мешканців, з другого боку ми значно спростили процедуру реєстрації мешканців, скоротивши з 1 місяця до 5-10 хвилин", - сказав Назаров.

Він також додав, що Київ поступово відмовляється від програмних продуктів Російської федерації.

"Уже у минулому році ми розуміли, які загрози веде діяльність Київської адміністрації  при впровадженні російських програмних продуктів. Уже тоді ми почали перехід на вітчизняний програмний продукт і зараз ми впровадили систему у 10 керуючих компаніях, у КП "ГІОЦ", Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій та Департаменті фінансово аудиту та контролю", - сказав Назаров.

Також створено систему консолідації фінансової звітності.

"Зараз ми одним кліком можемо зібрати всю фінансову звітність по комунальних підприємствах", - сказав Назаров.  

Крім того, у рамках програми встановили 3 тисячі 763 камери відеонагляду на об’єктах соціально-культурного побуту – дитсадках, школах, лікарнях, бібліотеках, на мостах і центральних вулицях, і відкрили міський дата-центр, куди зводяться відео з усіх камер.

Також створена система оповіщення у випадку надзвичайних ситуацій. Мешканці можуть отримувати повідомлення по SMS або на електронну адресу.

Минулого року на реалізацію програми "Електронна столиця" виділили 154 мільйони гривень, з них освоїли 129 мільйонів (84,2%), не освоїли більше 21,4 мільйона гривень.

Українська правда. Київ 
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