Посадовців Київської митниці затримали за хабар

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі трьох посадовців Київської митниці.
Про це повідомляє СБУ у facebook.
Митники вимагали 2,5 тисячі доларів від бізнесмена, який займається експортом товарів.
У таку суму зловмисники оцінили неперешкоджання у митному оформленні вантажів.
|Фото СБУ
Оперативники СБУ затримали у різних місцях Києва головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів митного оформлення митного посту "Південний термінал" під час одержання частини хабара.
"Приймається рішення щодо процесуального затримання третього спільника ‒ одного з керівників митного посту "Південний термінал"", - йдеться в повідомленні.
Наразі відбуваються обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.
Відкрито кримінальне провадження.
|23.05.2017, 09:23
Семен Кривонос
|19.05.2017, 10:01
Ксенія Семенова