Посадовців Київської митниці затримали за хабар

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25.05.2017  14:11


Фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі трьох посадовців Київської митниці.

Про це повідомляє СБУ у facebook.

Митники вимагали 2,5 тисячі доларів від бізнесмена, який займається експортом товарів.

У таку суму зловмисники оцінили неперешкоджання у митному оформленні вантажів. 

 Фото СБУ 

Оперативники СБУ затримали у різних місцях Києва головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів митного оформлення митного посту "Південний термінал" під час одержання частини хабара.

"Приймається рішення щодо процесуального затримання третього спільника ‒ одного з керівників митного посту "Південний термінал"", - йдеться в повідомленні. 

Наразі відбуваються обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

Відкрито кримінальне провадження.
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