Посадовців Київської митниці затримали за хабар



Фото СБУ Фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі трьох посадовців Київської митниці.

Про це повідомляє СБУ у facebook.

Митники вимагали 2,5 тисячі доларів від бізнесмена, який займається експортом товарів.

У таку суму зловмисники оцінили неперешкоджання у митному оформленні вантажів.

Фото СБУ

Оперативники СБУ затримали у різних місцях Києва головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів митного оформлення митного посту "Південний термінал" під час одержання частини хабара.

"Приймається рішення щодо процесуального затримання третього спільника ‒ одного з керівників митного посту "Південний термінал"", - йдеться в повідомленні.

Наразі відбуваються обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.

Відкрито кримінальне провадження.