У неділю у центрі Києва перекриють рух. КАРТА



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28 травня у столиці перекриють рух транспорту на низці вулиць через проведення благодійного "Пробігу під каштанами" та міжнародних велоперегонів.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

28 травня з 8:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки "Race Horizon Park Classic" перекриють рух транспорту за маршрутом:

вулиця Миколи Грінченка – вулиця Кіровоградська – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр.

У цей же день з 9:00 до 12:00 рух транспорту перекриють благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом:

Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, з 23:00 27 травня до 6:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.

Як відомо, 27 травня у центрі столиці перекриють рух під час міжнародних змагань із велосипедного та легкоатлетичного спорту.

Рух перекриватимуть:

- з 8:30 до 15:00 за маршрутом: вулиця Велика Васильківська, 55 (НСК "Олімпійський", через Північні ворота) – вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська до станції метро "Либідська" – розворот перед вулицею Івана Кудрі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Фізкультурна до НСК "Олімпійський" через Південні ворота – НСК "Олімпійський" (загалом 7 кіл, 6000 м кожне).

- з Європейська площа – вулиця Хрещатик – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги – розворот біля станції метро "Нивки" – проспект Перемоги – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – Європейська площа.