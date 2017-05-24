КМДА: Економічно обґрунтований тариф на метро 6,6 гривні, на автобус – 6,9

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24.05.2017  11:42


Фото 5.ua

Станом на 24 травня економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 6,64 гривні, у наземному транспорті – 6,91 гривні.

Про це на брифінгу 24 травня заявив радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський.

"Економічно обґрунтований тариф на сьогоднішній день становить: у метро 6,64 гривні, у наземному транспорті – 6,91 гривні. Тобто різницю між економічно обґрунтованими тарифами і тими, що платитиме пасажир, візьме на себе бюджет", - сказав він.

За словами Яструбинського, збільшення тарифів дозволить покрити лише 2 складові тарифу: затрати на електроенергію та зарплату.

Адже частка зарплати у тарифі на метро становить 31% (у наземному транспорті 23%), матеріальних витрат – 28% (у наземному – 42%).

Як відомо, Київська адміністрація має намір підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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