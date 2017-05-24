"Галасливих" підприємців виженуть з Гідропарку – депутат

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24.05.2017  08:50


Фото mesta.kiev.ua

Підприємцям, чиї заклади створюють багато шуму у нічний час у Гідропарку, не дозволять працювати на острові.

Про це у facebook написав депутат Київради Олег Петровець.

Він додав, що проблема шуму не нова, і до нього часто звертаються місцеві жителі з проханням допомогти у її вирішенні.

"До цього процесу долучився і Віталій Кличко, який доручив голові районної адміністрації сьогодні ж зібрати на нараду підприємців, що працюють в "Гідропарку", і провести з ними роз'яснювальну роботу", - написав Петровець.

"Якщо ж проблема нічного шуму не зникне, порушників будемо "виганяти" з "Гідропарку". І це справедливо, адже місцеві мешканці мають повне право на спокійний відпочинок", - підсумував депутат.

Як відомо, у серпні 2016 року рівень шуму у нічному Гідропарку перевищував норму у 1,5 рази і сягав 93 дБ.

Шум в межах 20-40 дБ нешкідливий для людини. Такому рівню відповідає звичайний шумовий фон, що супроводжує життєдіяльність людини.

Водночас на рівні 68-90 дБ виникають неприємні відчуття, при 120-130 – больові, а ось при 150 настає необоротна втрата слуху.

На територіях, прилеглих до житлових будинків, рівень шуму не повинен перевищувати 70 дБ вдень та 60 дБ вночі.

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 1
formalin _ 24.05.2017 10:49
Все правильно. Лише незрозуміло, хто такі "місцеві мешканці"? Хіба бомжі. Адже до найближчого житла - понад 500 м!
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