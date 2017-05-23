КМДА ХОЧЕ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА ПРОЇЗД З 15 ЛИПНЯ





Київська адміністрація має намір підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня.

Брифінг з цього приводу анонсований на 24 травня.

Водночас на сайті КМДА опублікували проект розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

"Це розпорядження набирає чинності з 15 липня 2017 року", - йдеться в документі.

Згідно з ним, вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень.

У разі використання пластикової безконтактної картки вартість поїздки у метро становитиме від 5 гривень (при поповненні на 1-9 поїздок) до 4,5 гривні при поповненні на 50 поїздок.

Також розпорядженням пропонується встановити вартість разового квитка на міську електричку у розмірі 5 гривень, а вартість єдиного разового проїзного квитка на міську електричку та трамваї № 4, 5 або автобуси № 59, 60, 61 – розмірі 7 гривень.

Заставна вартість пластикової безконтактної картки становитиме 12 гривень. Одноразово на неї можна буде придбати не більше 50 поїздок. Загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 100 одиниць.

Термін дії пластикової безконтактної картки становитиме 6 місяців з дати придбання або останнього поповнення незалежно від кількості невикористаних поїздок.

При цьому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на пластиковій безконтактній картці, термін дії якої закінчився, не повертатимуть.

Ввартість проїзних квитків

№№ п/п Вид проїзних квитків Вартість проїзного квитка, грн. Для фізичних та юридичних осіб Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання Для учнів денної форми навчання на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 Без обмеження кількості поїздок 1 На один вид транспорту автобус 170 85 85 - 42,50 21,25 трамвай 170 85 85 - 42,50 21,25 фунікулер 170 85 85 - 42,50 21,25 тролейбус 170 85 85 - 42,50 21,25 метрополітен 380 190 190 - 95,00 47,50 міська електричка 190 95 95 - 47,50 23,75 2 На два види транспорту: трамвай - автобус 330 165 165 - 82,50 41,25 тролейбус - автобус 330 165 165 - 82,50 41,25 трамвай - тролейбус 330 165 165 - 82,50 41,25 трамвай – міська електричка 340 170 170 - 85,00 42,50 тролейбус – міська електричка 340 0 170 170 - 85,00 42,50 автобус – міська електричка 340 170 170 - 85,00 42,50 трамвай - метрополітен 510 255 255 - 127,50 63,75 тролейбус - метрополітен 510 255 255 - 127,50 63,75 автобус - метрополітен 510 255 255 - 127,50 63,75 міська електричка - метрополітен 520 260 260 - 130 65,00 3 На три види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус 410 205 205 - 102,50 51,25 трамвай – метрополітен - міська електричка 680 340 340 - 170 85,00 тролейбус – метрополітен - міська електричка 680 340 340 - 170 85,00 автобус – метрополітен - міська електричка 680 340 340 - 170 85,00 4 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус – метрополітен 710 355 355 - 177,50 88,75 З обмеженням кількості поїздок метрополітеном 5 На один вид транспорту метрополітен (46 поїздок) 190 - 95 - 47,50 - метрополітен (23 поїздки) - 95 - - - 23,75 метрополітен (62 поїздки) 240 - 120 - 60 - метрополітен (31 поїздка) - 120 - - - 30 6 На два види транспорту: трамвай - метрополітен (46 поїздок) 340 - 170 - 85 - трамвай - метрополітен (23 поїздки) - 170 - - - 42,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) 340 - 170 - 85 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) - 170 - - - 42,50 автобус – метрополітен (46 поїздок) 340 - 170 - 85 - автобус – метрополітен (23 поїздки) - 170 - - - 42,50 міська електричка – метрополітен (46 поїздок) 350 - 175 - 87,50 - міська електричка – метрополітен (23 поїздки) - 175 - - - 43,75 трамвай - метрополітен (62 поїздки) 380 - 190 - 95 - трамвай - метрополітен (31 поїздка) - 190 - - - 47,50 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) 380 - 190 - 95 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) - 190 - - - 47,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) 380 - 190 - 95 - автобус – метрополітен (31 поїздка) - 190 - - - 47,50 міська електричка – метрополітен (62 поїздки) 390 - 195 - 97,50 - міська електричка – метрополітен (31 поїздка) - 195 - - - 48,75 7. На три види транспорту: автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500 - 250 - 125 - автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250 - - - 62,50 трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500 - 250 - 125 - трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250 - - - 62,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500 - 250 - 125 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250 - - - 62,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550 - 275 - 137,50 - автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275 - - - 68,75 трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550 - 275 - 137,50 - трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275 - - - 68,75 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550 - 275 - 137,50 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275 - - - 68,75 8 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок) 540 - 270 - 135,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки) - 270 - - - 67,50 автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки) 580 - 290 - 145 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка) - 290 - - - 72,50

У прес-службі заступника мера Києва Миколи Поворозника попросили зачекати з коментаріями до брифінгу.

Те ж саме сказав і радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський.

"Завтра буде все об’явлено, абсолютно вірно ви сказали. Анонсуємо проект розпорядження про зміну тарифів", - сказав Яструбинський.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"